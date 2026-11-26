В среду около полудня в Риге, неподалеку от торгового центра Olimpija, произошла серьезная авария. Volkswagen, который выехал из автосалона только в начале этого года, вылетел с дороги, столкнулся с деревом и перевернулся на крышу. Водитель не пострадал, однако находившуюся в машине молодую женщину пришлось доставить в больницу. Свидетелем последствий происшествия стал строитель из Литвы, который напомнил о распространенной ошибке молодых автомобилистов, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Бордюр стал трамплином, а затем машина врезалась в дерево

Авария произошла в Пардаугаве, возле въезда на Вантовый мост со стороны левого берега Даугавы. Разбитый Volkswagen оказался перевернутым на крыше на травяном участке рядом с проезжей частью. По следам, оставшимся на месте происшествия, можно предположить, что автомобиль двигался со стороны Пардаугавы в направлении центра Риги.

Сначала машина наехала на бетонный бордюр, затем преодолела металлическое ограждение и дорожные знаки. Эти препятствия фактически послужили трамплином, после чего Volkswagen столкнулся с деревом и опрокинулся. Повреждения оказались серьезными. На место прибыли спасатели и медики.

Девушку из перевернутого автомобиля вытащили прохожие

Вскоре после аварии на строительный объект через дорогу приехали рабочие из Литвы. Один из них, Станиславас, рассказал журналистам, что они увидели уже перевернутый автомобиль и пострадавшую девушку, которой помогали окружающие. По словам мужчины, прохожие самостоятельно вытащили пассажирку из машины и положили на землю, ожидая прибытия скорой помощи.

«Мы видели только, что она уже лежала на земле. Эту девушку прохожие вытащили из автомобиля», — рассказал Станиславас.

Когда приехали медики, пострадавшую перенесли в автомобиль скорой помощи на носилках. На вопрос журналистов, находилась ли девушка в сознании, очевидец ответил, что она, по крайней мере, двигалась.

Медики доставили молодую женщину в больницу. Ее состояние оценивалось как стабильное. Водитель Volkswagen, по информации Degpunktā, физических травм не получил.

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Кто находился за рулем?

После того как пострадавшую увезли, водитель остался на месте аварии для оформления необходимых документов. Бумаги он разложил прямо на одеяле на земле возле разбитой машины.

Некоторые очевидцы предположили, что за рулем находилась девушка, однако полиция эту версию не подтвердила. В репортаже допускается, что путаница возникла из-за того, что пассажирку могли извлекать через дверь со стороны водителя.

Таким образом, утверждать, что автомобилем управляла пострадавшая женщина, оснований нет.

«В молодости мы все думали, что мы мастера»

Станиславас, наблюдавший за последствиями происшествия, считает, что подобные аварии напоминают о необходимости постоянно следить за дорожной обстановкой. По его словам, молодые водители нередко переоценивают собственные навыки и уверены, что полностью контролируют ситуацию.

«Мы все в молодости думали, что мы мастера. Оказывается, это не так. Нужно быть внимательным, не надо спешить», — сказал мужчина.

Он обратил внимание и на скорость, с которой некоторые автомобили проезжают этот участок дороги.

«Посмотрите, как здесь носятся все машины. С такой скоростью, что вот именно это и произойдет, если не будешь внимателен», — добавил Станиславас.

При этом его слова являются общей оценкой дорожной ситуации, а не установленной причиной конкретного ДТП.

В сообщении Degpunktā говорится о невнимательности как причине аварии, однако официальные выводы полиции и сведения о возможных нарушениях водителя не приводятся.

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К счастью, последствия происшествия оказались менее тяжелыми, чем можно было предположить по виду перевернутого автомобиля. Водитель остался невредим, а пострадавшую пассажирку доставили в больницу в стабильном состоянии.