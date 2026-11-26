В ходе международного расследования деятельности мошеннических кол-центров на территории Украины установлены личности ещё пяти человек, подозреваемых в причастности к преступной схеме. Расследование ведут правоохранительные органы Украины, Латвии, Литвы и Чехии, сообщает ЛЕТА со ссылкой на латвийскую прокуратуру.

Задержания в Украине и Турции

Трое подозреваемых задержаны в Украине, один — в Турции, ещё один объявлен в международный розыск. В расследовании также участвует прокурор прокуратуры Рижского судебного округа.

Анализ полученных в ходе расследования данных показал, что подозреваемые выполняли различные функции: обучали новых сотрудников, переводили документы, совершали мошеннические звонки или охраняли кол-центр.

Как уже сообщалось, деятельность мошеннических кол-центров в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске была пресечена 9 декабря 2025 года в ходе международной операции с участием латвийской прокуратуры, Госполиции, Евроюста и правоохранительных органов Чехии, Литвы и Украины.

В ходе операции были задержаны участники преступной группировки, в том числе 12 граждан и неграждан Латвии, которые, общаясь на латышском языке, обманывали жителей страны.

У жителей Латвии выманили более двух миллионов евро

В общей сложности жертвами деятельности преступной сети в Европе стали более 400 человек. Причинённый им ущерб превысил 10 млн евро, из которых более двух миллионов евро потеряли жители Латвии.

Мошенники представлялись сотрудниками банков, операторами мобильной связи или полицейскими.

Под различными предлогами они убеждали людей переводить деньги на так называемые безопасные счета, снимать наличные и передавать их лжеполицейским либо устанавливать программы удалённого доступа, позволявшие злоумышленникам получить контроль над устройствами и доступ к банковским счетам.

Задержанные на предыдущем этапе расследования лица, имеющие правовую связь с Латвией, были выданы Латвии для привлечения к уголовной ответственности и ожидают начала судебного процесса.

За подобные преступления в Латвии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Прокуратура предупреждает

Жителей призывают соблюдать элементарные меры безопасности:

не сообщать посторонним данные доступа к банковским счетам, пароли и коды;

не переводить деньги по требованию неожиданно позвонивших незнакомцев;

не устанавливать программы удалённого доступа по указанию неизвестных лиц;

самостоятельно проверять информацию о проблемах с банковским счётом или необходимости замены SIM-карты, связываясь с банком или оператором мобильной связи по официальным каналам.

При возникновении подозрений в мошенничестве необходимо незамедлительно обратиться в Государственную полицию и свой банк. деньги по требованию неожиданно позвонивших незнакомцев;

не устанавливать программы удалённого доступа по указанию неизвестных лиц;

самостоятельно проверять информацию о проблемах с банковским счётом или необходимости замены SIM-карты, связываясь с банком или оператором мобильной связи по официальным каналам.

При возникновении подозрений в мошенничестве необходимо незамедлительно обратиться в Государственную полицию и свой банк.