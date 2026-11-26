После несчастного случая на многофункциональной площадке в Иецаве Баусского края почти 5% проверенного оборудования для активного отдыха признано небезопасным. Об этом в четверг, 26 ноября, на заседании краевой думы сообщил исполнительный директор самоуправления Ивар Романов, передаёт ЛЕТА.

После происшествия, в результате которого пострадал ребёнок, в крае была проведена внеплановая проверка оборудования игровых и спортивных площадок.

Окончательные результаты проверки ещё обобщаются, однако уже известно, что из более чем 400 проверенных единиц оборудования:

88,9% разрешено использовать без ограничений;

5,3% можно использовать с ограничениями;

4,8% запрещено эксплуатировать;

по четырём объектам (около 1%) решение пока не принято.

По словам Романова, первоочередная задача сейчас — обеспечить фактическую недоступность опасного оборудования, установив соответствующие ограждения.

Как уже сообщалось, в начале ноября на многофункциональной площадке в Иецаве произошёл несчастный случай, в результате которого пострадал ребёнок.

По предварительной информации самоуправления, причиной происшествия стало опрокидывание конструкции баскетбольной стойки.

После случившегося ответственным сотрудникам самоуправления было поручено обследовать все площадки для активного отдыха на территории Баусского края.