За последние три года в тёмные месяцы года — с октября по февраль — пешеходам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, выплатили почти 11,6 млн евро страховых возмещений OCTA, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств (ЛБСТС).

Всего за этот период страховщикам было заявлено о 190 ДТП, в которых пострадали пешеходы. При этом 29 происшествий закончились гибелью людей.

В сезоне 2023/2024 года с октября по февраль страховщикам сообщили о 73 ДТП с пострадавшими пешеходами, в сезоне 2024/2025 года — о 69, а в сезоне 2025/2026 года — о 48. В октябре этого года зарегистрировано четыре таких страховых случая.

Водитель может не успеть затормозить

В ЛБСТС отмечают, что в тёмное время года риски для пешеходов увеличивают отсутствие светоотражающих элементов на одежде, недостаточное освещение дорог, осадки, ослепляющий свет фар встречных автомобилей, грязное лобовое стекло и слишком высокая скорость движения.

Пешехода без светоотражателя водитель в темноте замечает на расстоянии 25–40 метров, тогда как человека в светоотражающем жилете — со 140 метров.

При этом на скорости 90 км/ч остановочный путь автомобиля на сухом асфальте составляет около 70 метров, а на мокрой дороге может достигать 90 метров и более.

На какие компенсации могут рассчитывать пешеходы

В зависимости от обстоятельств ДТП страхование OCTA может покрывать расходы на лечение и реабилитацию пострадавшего, приобретение медикаментов и вспомогательных средств, поездки в медицинские учреждения, а также потерянный заработок и моральный ущерб.

Если человек погиб в результате ДТП, в предусмотренных законом случаях компенсируются также расходы на погребение, потеря кормильца и моральный ущерб, причинённый близким.

Член правления ЛБСТС Юрис Стенгревицс напоминает, что пешеходы могут претендовать на страховое возмещение, даже если у них нет собственного автомобиля или полиса OCTA.

Подать заявление на получение компенсации можно в течение трёх лет после происшествия. Однако обращаться к страховщику рекомендуется как можно раньше, даже если лечение ещё продолжается.

Когда компенсацию не выплатят

Право на получение возмещения и его размер определяются с учётом обстоятельств ДТП и степени ответственности его участников.

Если в происшествии полностью виноват сам пешеход, страховое возмещение OCTA ему не полагается. Если ответственность за ДТП несут и пешеход, и водитель транспортного средства, размер компенсации рассчитывается пропорционально степени ответственности каждого из них.

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA) было введено в Латвии в 1997 году для защиты интересов третьих лиц, пострадавших в дорожных авариях.