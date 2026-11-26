Всего за один день, 19 ноября, в Латвии были зафиксированы 145 нарушений скоростного режима. Особое внимание сотрудников Государственной полиции привлекли два автомобилиста, разогнавшиеся до 162 и 150 км/ч на участках дорог, где разрешённая скорость составляет 90 км/ч.

Оба нарушителя получили крупные денежные штрафы и временно лишились права управления транспортными средствами.

На Porsche — со скоростью 162 км/ч

В минувший четверг, 19 ноября, в 14:18 сотрудники отдела специальных задач Бюро управления безопасностью дорожного движения Госполиции зафиксировали на автодороге А5 в Марупском крае автомобиль Porsche, двигавшийся со скоростью 162 км/ч.

За рулём находился мужчина 1983 года рождения.

За грубое нарушение правил дорожного движения водителю назначили штраф в размере 720 евро, а также запретили пользоваться водительскими правами в течение девяти месяцев.

Через час попался водитель Audi

В тот же день, в 15:35, сотрудники полиции зафиксировали ещё одного нарушителя. На автодороге А8 в Олайнском крае автомобиль Audi двигался со скоростью 150 км/ч, превысив разрешённую скорость на 60 км/ч.

За рулём автомобиля находился мужчина 1978 года рождения.

Водителю назначили штраф в размере 240 евро и запретили пользоваться водительскими правами в течение трёх месяцев.

Таким образом, двум автомобилистам предстоит заплатить в общей сложности 960 евро штрафов.

Государственная полиция призывает водителей соблюдать скоростной режим, ответственно вести себя за рулём и не подвергать опасности ни собственную жизнь, ни жизнь других участников дорожного движения.