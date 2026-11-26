Прокуратура потребовала приговорить охранника Игоря Андреева к 11 годам лишения свободы за сбор разведывательной информации в Латвии и её передачу российским спецслужбам через прокремлёвскую организацию «Балтийские антифашисты». Мужчину также обвиняют в нападении на журналистов и похищении видеокамеры.

Как сообщает агентство LETA, прокурор Мартиньш Янсонс во время судебных прений попросил назначить Андрееву 11 лет заключения и два года пробационного надзора. Кроме того, обвинение требует взыскать с него 690 евро в качестве компенсации ущерба пострадавшей компании.

Следующее заседание Рижского городского суда назначено на 10 декабря, в 10:00. На нём обвиняемый выступит с последним словом.

Следил за людьми, поддерживающими Украину

По данным Службы государственной безопасности (VDD), Андреев использовал возможности, предоставленные ему работой охранника, для сбора сведений о жителях Латвии, организациях и предприятиях, оказывающих помощь Украине.

Следствие установило, что он передавал представителям «Балтийских антифашистов» изображения с камер видеонаблюдения.

На снимках были запечатлены люди с украинской символикой на одежде, автомобили волонтёрских организаций, помогающих Украине, а также транспортные средства с наклейками, осуждающими российскую агрессию.

Передаваемые сведения содержали персональные данные, контактную информацию, регистрационные номера автомобилей и другие сведения, позволявшие установить личности сторонников Украины.

По версии следствия, собранная информация предназначалась для последующей передачи Федеральной службе безопасности России и другим российским государственным структурам.

VDD установила, что разведывательные сведения передавались как через Telegram, так и во время личных встреч в России.

Напал на журналистов возле магазина Lidl

Отдельный эпизод уголовного дела связан с нападением на съёмочную группу программы TV3 «Nekā personīga».

7 января журналистка Гуна Глейзде и оператор Рихард Бондарс приехали на парковку магазина Lidl, чтобы поговорить с Андреевым о его возможной причастности к деятельности «Балтийских антифашистов».

По словам журналистки, редакция располагала информацией, что мужчина отправлял сообщения в Telegram-группу с адреса магазина, однако не знала, что он работает там охранником.

Когда журналисты подошли к Андрееву и начали задавать вопросы, мужчина потребовал прекратить съёмку и удалить видеозапись.

Затем, согласно показаниям Глейзде, он применил силу и попытался вырвать камеру из рук оператора.

Завладев оборудованием, Андреев побежал в сторону магазина.

Недалеко от входа оператор повалил его на землю и попытался удержать до прибытия полиции, однако журналистка попросила коллегу отпустить мужчину.

После этого Андреев ушёл, забрав видеокамеру вместе с находившейся внутри картой памяти.

По словам Глейзде, камера была сломана и больше не пригодна для использования. Оборудование, изъятое во время обыска, пострадавшая компания до сих пор не получила обратно.

Представитель Lidl уточнила, что Андреев не являлся сотрудником торговой сети. Он работал в охранной компании Koblenz drošība, с которой магазин заключил договор о сотрудничестве.

Обвиняемый признаёт только хулиганство

Ранее Андреев заявил в суде, что не признаёт себя виновным в шпионаже и грабеже. Он согласился лишь с обвинением в хулиганстве.

Мужчина также оспорил требование о выплате 690 евро, утверждая, что в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие размер ущерба.

Журналистка Гуна Глейзде пояснила, что соответствующие документы были направлены в суд ещё во время досудебного расследования, но, возможно, не дошли до адресата.

В деле фигурирует ещё один осуждённый за шпионаж

Во время процесса прокурор попросил приобщить к материалам дела сокращённый текст приговора члену правления партии «Kopā Latvijai» Илье Подколзину.

Ранее Подколзин был приговорён к пяти годам лишения свободы за сбор разведывательных сведений в Латвии и передачу их российским спецслужбам через «Балтийских антифашистов».

По мнению прокурора Янсонса, обстоятельства двух дел практически идентичны, а приговор Подколзину подтверждает существование организации и характер её деятельности.

Защитник Андреева Гинтс Пушкундзис с такой оценкой не согласился. Он подчеркнул, что, несмотря на одинаковую статью Уголовного закона, фактические обстоятельства дел различаются.

Что известно о расследовании деятельности «Балтийских антифашистов»

В январе 2026 года Служба государственной безопасности задержала четырёх жителей Латвии по подозрению в систематическом сборе разведывательных сведений для России.

По данным VDD, участники группы собирали информацию о расположении и численности подразделений Национальных вооружённых сил в приграничных районах, помощи Латвии Украине, объектах критической инфраструктуры и мерах безопасности.

В частности, следствие установило факты передачи сведений об ангарах на территории Рижского аэропорта, их назначении, системах контроля доступа, строительстве приграничной инфраструктуры и подготовке иностранных военнослужащих в Латвии.

Также собирались данные о конкретных жителях страны, включая сведения об их работе, образовании, имуществе и финансовом положении.

Андреева первоначально задержала Государственная полиция 7 января после конфликта с журналистами. 14 января уголовное дело передали Службе государственной безопасности, которая дополнительно предъявила ему обвинения в шпионаже и грабеже.

19 июня VDD направила в прокуратуру материалы для начала уголовного преследования четырёх подозреваемых.

Участники организации скрываются в России и Беларуси

Служба государственной безопасности расследует деятельность «Балтийских антифашистов» с ноября 2022 года.

По информации ведомства, организация координировала деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, через специально созданные группы в Telegram.

В этих каналах, как утверждает VDD, регулярно публиковались призывы собирать полезную для России информацию, в том числе сведения, составляющие государственную тайну.

В Латвии также рассматриваются дела Татьяны Андриец и Александра Жгуна. В апреле Курземский районный суд в Талси приостановил рассмотрение их дела, поскольку Жгун объявлен в розыск.

Другие фигуранты — Васильев, Виктория Матуле, Роман Самуль и Станислав Букайнс — скрылись в России или Беларуси.

За руководство преступной организацией и участие в совершённых ею преступлениях латвийское законодательство предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее в Латвии вступил в силу приговор таксисту Сергею Сидорову, который также передавал сведения «Балтийским антифашистам». За шпионаж в пользу России он получил семь лет лишения свободы.

Приговор в отношении Игоря Андреева пока не вынесен. Окончательное решение о его виновности и наказании должен принять суд.