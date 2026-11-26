Административный окружной суд отверг обвинения министра внутренних дел Яниса Домбравы (Национальное объединение) в связи с решением о предоставлении гражданке России вида на жительство в Латвии. В суде подчеркнули, что при рассмотрении вопроса оценивались права человека и защита семейной жизни, а не вопросы истории Латвии, сообщает ЛЕТА.

Министр обвинил суд в искажении истории

В начале ноября Домбрава выразил в социальных сетях недоумение по поводу решения окружного суда, обязавшего министра предоставить гражданке России временный вид на жительство.

Министр утверждал, что в судебном решении использована «искажённая интерпретация истории», поскольку в нём не упоминается факт оккупации Латвии, а перемещение населения в советский период характеризуется как внутренняя миграция в рамках одного государства.

Кроме того, Домбрава упрекнул суд в том, что тот якобы не учёл статус латышского языка как единственного государственного языка, а также то обстоятельство, что женщина, длительное время проживая в Латвии, не сочла необходимым освоить латышский язык.

У гражданки России на попечении двое детей

В Административном окружном суде пояснили, что рассматривался исключительно вопрос о применении меры временной защиты на период судебного разбирательства, а не дело по существу.

Суд указал, что право на неприкосновенность семейной жизни не может определяться исключительно формальным юридическим статусом человека. Согласно практике Европейского суда по правам человека, существенное значение имеют также фактические отношения, их продолжительность, стабильность и эмоциональные связи.

При принятии решения были учтены гуманитарные соображения, в частности длительное проживание женщины в Латвии и тот факт, что с 2019 года на её попечении в рамках внесемейного ухода находятся двое малолетних детей.

Учитывая эти обстоятельства, суд признал обоснованным предоставление гражданке России временного вида на жительство на период судебного разбирательства, сообщил председатель Административного окружного суда Оярс Приедитис.

Суд категорически отверг обвинения

Административный окружной суд категорически отверг обвинения в том, что в его решении якобы поставлен под сомнение факт оккупации Латвии или предложена альтернативная трактовка исторических событий.

В суде подчеркнули, что вопросы истории Латвии в данном случае вообще не рассматривались.

Публичная критика судебных решений должна основываться на их фактическом содержании, а не на приписываемых им утверждениях, подчеркнули в суде.