На прошлой неделе в Ливанах мужчина угнал автомобиль, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и попытался расплатиться на автозаправочной станции чужой топливной картой, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

17 ноября полиция получила информацию о том, что с одной из автостоянок в Ливанах был похищен Mitsubishi Outlander. Ущерб, причинённый владелице автомобиля, составил 10 271 евро. По факту произошедшего был начат уголовный процесс.

В тот же день в полицию поступило сообщение о том, что ранним утром на одной из автозаправочных станций водитель Mitsubishi Outlander заправил автомобиль на 40,29 евро. Мужчина попытался расплатиться чужой топливной картой, однако, когда это не удалось, покинул заправку, не заплатив.

Попытался скрыться от полиции

Сотрудники полиции заметили разыскиваемый автомобиль в Ливанах. Несмотря на неоднократные требования остановиться, водитель продолжал скрываться от правоохранителей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что угнанный автомобиль находится в Екабпилсе.

Сотрудники Госполиции задержали мужчину 2003 года рождения и получили доказательства его причастности к вышеупомянутым преступлениям.

Кроме того, выяснилось, что задержанный управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, а также умышленно повредил кузов угнанной машины.

В отношении мужчины начато несколько уголовных процессов.