Ранним утром в Бауске автомобиль BMW вылетел на тротуар и врезался во входную дверь жилого дома. Удар оказался настолько сильным, что повредил фасад и практически выбил дверь. За рулем находилась женщина, получившая легкие травмы. Однако полиция установила, что причиной аварии стали действия другого автомобилиста.

Вместо будильника — визг шин и удар

Дорожное происшествие случилось около восьми часов утра на улице Ригас, сообщает программа TV3 Degpunktā. Местный житель Риналдс услышал визг шин, за которым последовал громкий удар. Выйдя посмотреть, что произошло, мужчина увидел BMW, остановившуюся возле поврежденного здания.

Автомобиль оказался на тротуаре, поперек направления движения. Входная дверь дома была практически выбита, а стена и фасад получили заметные повреждения.

Риналдс снял последствия аварии на видео. По словам очевидца, женщину, находившуюся за рулем BMW, передали под наблюдение медиков. Ее травмы оказались легкими. Мужчина также рассказал, что позднее к месту происшествия вместе с полицией прибыл неизвестный, снял с автомобиля регистрационные номера и ушел. Причина его действий в репортаже не объясняется.

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Что заставило BMW вылететь с дороги?

На первый взгляд могло показаться, что водитель BMW не справилась с управлением на повороте. Риналдс отметил, что этот участок дороги довольно опасен из-за ограниченной видимости.

Однако выяснилось, что женщина оказалась в аварийной ситуации по вине другого участника движения. BMW ехала по улице Ригас. В это время водитель Volkswagen выезжал на перекресток с улицы Салату, которая является второстепенной. По данным полиции, водитель Volkswagen не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу автомобилю, двигавшемуся по главной улице. В результате возникла аварийная ситуация, после которой BMW оказалась на тротуаре и врезалась в здание.

Volkswagen также попал на видео очевидца. После происшествия он стоял неподалеку с включенной аварийной сигнализацией.

Полиция установила виновника

Как выяснили журналисты Degpunktā, виновным в дорожно-транспортном происшествии полиция признала водителя Volkswagen. Причиной аварии стала невнимательность при выезде со второстепенной дороги. Алкогольного опьянения у участников происшествия не было.

Таким образом, хотя именно BMW нанесла повреждения зданию, ответственность за создание аварийной ситуации возложена на другого автомобилиста. Это важное различие: автомобиль, непосредственно столкнувшийся с чужим имуществом, не обязательно является автомобилем виновника ДТП.

В подобных случаях вопрос возмещения ущерба решается с учетом установленных обстоятельств аварии и страхового покрытия ответственности виновного водителя.

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Хозяйка поврежденного дома живет за границей

К счастью, в момент аварии на тротуаре не оказалось прохожих. Местные жители отмечают, что последствия могли быть гораздо серьезнее, если бы автомобиль вместо двери и стены сбил человека.

Сам дом сейчас пустует. По словам соседей, его владелица проживает за границей. Полиция намерена связаться с хозяйкой здания и сообщить ей о происшествии. Пока неизвестно, во сколько обойдется восстановление поврежденной двери и фасада.

Установленная полицией вина водителя Volkswagen означает, что именно обстоятельства его нарушения будут иметь решающее значение при определении ответственности за последствия аварии.