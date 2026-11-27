На северо-востоке Франции произошла железнодорожная авария с участием регионального пассажирского поезда и грузового автомобиля. В результате столкновения травмы получили 13 человек.

Как сообщают французские СМИ, происшествие случилось 27 ноября в департаменте Об, расположенном на северо-востоке страны.

Что известно о происшествии

По предварительной информации, региональный поезд столкнулся с грузовиком в районе железнодорожного переезда возле населённого пункта Барбере-Сен-Сюльпис.

Авария произошла на рабочей платформе Французских национальных железных дорог (SNCF).

В результате столкновения пострадали 13 человек. Согласно опубликованной информации, все они получили незначительные травмы.

На место прибыли экстренные службы

Сразу после происшествия к месту аварии были направлены сотрудники служб безопасности, спасатели и представители гражданской защиты.

В префектуре департамента Об сообщили, что специалисты обеспечивают безопасность на месте столкновения и оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Обстоятельства аварии и причины столкновения поезда с грузовиком в опубликованном сообщении не уточняются.

Также пока нет информации о том, привело ли происшествие к длительным перебоям в движении поездов на этом участке железной дороги.