На северо-востоке Франции произошла железнодорожная авария с участием регионального пассажирского поезда и грузового автомобиля. В результате столкновения травмы получили 13 человек.
Как сообщают французские СМИ, происшествие случилось 27 ноября в департаменте Об, расположенном на северо-востоке страны.
Что известно о происшествии
По предварительной информации, региональный поезд столкнулся с грузовиком в районе железнодорожного переезда возле населённого пункта Барбере-Сен-Сюльпис.
Авария произошла на рабочей платформе Французских национальных железных дорог (SNCF).
В результате столкновения пострадали 13 человек. Согласно опубликованной информации, все они получили незначительные травмы.
На место прибыли экстренные службы
Сразу после происшествия к месту аварии были направлены сотрудники служб безопасности, спасатели и представители гражданской защиты.
В префектуре департамента Об сообщили, что специалисты обеспечивают безопасность на месте столкновения и оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Обстоятельства аварии и причины столкновения поезда с грузовиком в опубликованном сообщении не уточняются.
Также пока нет информации о том, привело ли происшествие к длительным перебоям в движении поездов на этом участке железной дороги.
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