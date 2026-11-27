В Риге владельцы двух квартир лишатся своей недвижимости из-за многолетней неуплаты счетов за обслуживание дома и коммунальные услуги. Рижский окружной суд постановил принудительно продать квартиры на аукционе, а самих собственников выселить. У одной из должниц накопилась задолженность почти в 71 тысячу евро.

Как сообщает агентство LETA, судебное решение может иметь важное значение и для других многоквартирных домов Латвии, жители которых годами вынуждены сталкиваться с последствиями чужих долгов.

При этом суд подчеркнул: принудительная продажа квартиры является исключительной мерой и не означает, что любой человек, временно оказавшийся в финансовых трудностях, автоматически рискует потерять жильё.

Более десяти лет не платили по счетам

История началась задолго до вынесения окончательного судебного решения.

В 2022 году сообщество собственников квартир одного из рижских многоквартирных домов обратилось в суд с иском против четырёх владельцев жилья.

Истцы потребовали принудительно продать принадлежавшие ответчикам квартиры на аукционе, а самих собственников и других проживающих в помещениях лиц выселить.

Основанием стали систематические нарушения платёжных обязательств.

Как следует из материалов дела, некоторые владельцы квартир более десяти лет не оплачивали счета за обслуживание дома и коммунальные услуги.

Причём долги они погашали лишь после того, как решения судов о взыскании задолженности вступали в законную силу.

Таким образом, другим собственникам приходилось снова и снова обращаться в суд, чтобы добиться оплаты обязательных платежей.

Из-за долгов дом остался без отопления

Последствия такой ситуации затронули не только должников.

Из-за накопившейся задолженности в многоквартирном доме была прекращена подача тепловой энергии.

Чтобы погасить долг за отопление, собственникам пришлось использовать 10 тысяч евро из накопительного фонда, предназначенного для ремонта фасада здания.

В результате деньги, которые жители собирали на улучшение состояния дома, были направлены на оплату задолженности за коммунальные услуги.

Запланированные ремонтные работы оказались под угрозой.

Именно эти обстоятельства впоследствии стали одним из важных аргументов при рассмотрении дела в апелляционной инстанции.

Первый суд не разрешил продавать квартиры

Однако первоначально добиться принудительной продажи недвижимости истцам не удалось.

В 2024 году Рижский городской суд прекратил производство по делу в отношении одного из четырёх собственников, поскольку истцы отказались от требований к нему.

Позднее суд отклонил иск и против остальных трёх владельцев квартир.

Суд первой инстанции установил, что между управляющим домом и ответчиками существовали разногласия относительно обоснованности выставленных счетов и оказания услуг.

Кроме того, выяснилось, что продолжительные задолженности имелись и у других собственников квартир в этом доме.

По мнению суда, представленных доказательств было недостаточно, чтобы установить, что именно неуплата со стороны ответчиков негативно повлияла на условия жизни остальных жильцов.

Также учитывалось, что один из ответчиков к моменту рассмотрения дела уже погасил задолженность.

В результате требования о принудительной продаже квартир были отклонены.

Но сообщество собственников с таким решением не согласилось и подало апелляционную жалобу.

Окружной суд пришёл к противоположному выводу

Рижский окружной суд, рассматривая апелляцию, установил, что суд первой инстанции неправильно применил Закон о квартирной собственности и недостаточно полно оценил представленные доказательства.

По мнению окружного суда, значительные суммы долгов и неоднократная необходимость обращаться в суд для взыскания платежей свидетельствуют о серьёзном нарушении обязанностей собственников квартир.

Особое значение имело то, что ответчики на протяжении длительного времени начинали платить лишь после предъявления исков и вступления судебных решений в силу.

Такое поведение создавало постоянную угрозу возникновения новых задолженностей.

Суд также принял во внимание, что из-за неуплаты счетов дом столкнулся с риском прекращения теплоснабжения, а средства, предназначенные для ремонта, пришлось направить на погашение коммунальных долгов.

В результате окружной суд признал, что в данном случае интересы остальных собственников квартир должны иметь преимущество перед защитой права собственности двух должников.

Поэтому было принято решение о принудительной продаже принадлежащих им квартир на аукционе и выселении собственников.

Долг одной из владелиц достиг почти 71 тысячи евро

Размеры задолженностей, фигурировавших в деле, существенно различались.

По состоянию на декабрь 2025 года долг одной из собственниц квартиры достиг 70 694 евро.

Из этой суммы 13 041 евро составляли пени за просрочку платежей и законные проценты.

Задолженность второго владельца квартиры на тот же момент составляла 11 141 евро.

В отношении третьего собственника истцы отказались от требований, поскольку после подачи иска он погасил долг и начал регулярно оплачивать текущие счета.

При этом окружной суд признал, что первоначальное обращение в суд против этого владельца было обоснованным.

Поэтому с него постановили взыскать 496 евро судебных расходов.

Почему суд отказался выселять других жильцов

Не все требования сообщества собственников были удовлетворены.

В частности, суд отклонил требование о выселении других лиц, проживающих в спорных квартирах.

Причина заключалась в том, что эти люди не были установлены и не были указаны в качестве ответчиков по делу.

Также суд отказался удовлетворить требование о прекращении зарегистрированного в Земельной книге права пользования квартирой, установленного в пользу одной из женщин, и её выселении.

Истцы не указали и не доказали правовых оснований для прекращения этого права.

Таким образом, решение о принудительной продаже недвижимости не означало автоматического удовлетворения всех требований, связанных с выселением проживающих в квартирах лиц.

Верховный суд поставил точку в споре

Решение Рижского окружного суда было вынесено 7 мая 2026 года.

Оно вступило в законную силу 5 ноября, когда Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство.

Однако один из ответчиков уже подал заявление об отсрочке исполнения судебного решения.

Рижский окружной суд рассмотрит это заявление 15 декабря в письменном процессе.

Следовательно, хотя решение о принудительной продаже квартир вступило в силу, вопрос о сроках его исполнения в отношении одного из ответчиков ещё рассматривается.

Достаточно ли трёх месяцев неоплаты, чтобы лишиться квартиры?

Представлявшая сообщество собственников в судебном процессе присяжный адвокат Винета Чуксте-Юрьева в комментарии назвала решение важной победой не только для жителей конкретного дома, но и для других собственников квартир в Латвии, сталкивающихся с подобными проблемами.

По её словам, решающий поворот в деле произошёл 8 января 2026 года, когда Верховный суд, рассматривая частную жалобу, дал подробное толкование статьи 14 Закона о квартирной собственности.

Верховный суд признал, что длительное неисполнение платёжных обязательств может стать основанием для принудительного отчуждения квартиры, даже если задолженность можно взыскать в обычном судебном порядке.

При этом суд указал, что в качестве общего ориентира может использоваться задолженность по расходам на управление домом и взносам в накопительный фонд за период не менее трёх месяцев.

Однако это не означает, что после трёх месяцев неоплаты квартиру автоматически выставят на аукцион.

Каждый случай должен рассматриваться индивидуально с учётом всех обстоятельств.

Суду необходимо оценить не только размер задолженности, но и поведение собственника, регулярность нарушений и вероятность того, что неуплата продолжится в будущем.

Важным обстоятельством является также отношение должника к решению проблемы: пытается ли он договориться с управляющим, сотрудничает ли с другими собственниками и предпринимает ли действия для погашения долга.

Для продажи квартиры не обязательно доказывать конкретный ущерб соседям

Ещё один важный вывод Верховного суда касается защиты интересов добросовестных собственников.

Как пояснила адвокат, суд указал, что для применения предусмотренных законом мер не всегда требуется доказывать конкретный ущерб, причинённый соседям.

Само по себе достаточно серьёзное и неоднократное нарушение собственником обязанности оплачивать расходы на содержание дома уже может рассматриваться как ущемление прав других владельцев квартир.

Это особенно важно в ситуациях, когда задолженности одного или нескольких жильцов создают финансовую нагрузку для всего дома.

Например, когда из-за неоплаченных счетов возникает угроза прекращения коммунальных услуг или приходится использовать средства ремонтного фонда для покрытия долгов.

Кто действительно рискует потерять жильё

В то же время адвокат Чуксте-Юрьева подчеркнула, что судебное решение не означает автоматической угрозы потери жилья для всех, кто столкнулся с временными финансовыми затруднениями.

Принудительная продажа квартиры — исключительное средство правовой защиты, которое существенно ограничивает право собственности.

Именно поэтому суд обязан тщательно оценивать обстоятельства каждого конкретного дела.

«Существует существенная разница между человеком, который временно не может оплатить счета, сотрудничает с управляющим и ищет решение, и человеком, который сознательно и систематически игнорирует свои обязанности, несмотря на несколько судебных решений», — подчеркнула адвокат.

Таким образом, решающее значение имеет не только сумма накопившегося долга, но и характер поведения владельца квартиры.

Если человек испытывает временные трудности, пытается урегулировать задолженность и выполняет достигнутые договорённости, его положение принципиально отличается от ситуации, когда собственник годами уклоняется от обязательных платежей.

Решение Рижского окружного суда показывает, что в случае систематической неуплаты коммунальных счетов и расходов на обслуживание дома последствия могут оказаться гораздо серьёзнее обычного взыскания задолженности — вплоть до принудительной продажи недвижимости.