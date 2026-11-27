В Латвии вступил в силу приговор по делу о двух поджогах в рижском районе Гризинькалнс. Мужчина, который из мести устроил пожары в многоквартирных домах, приговорён к 14 годам и шести месяцам лишения свободы.
В результате его действий полностью сгорел деревянный дом с 16 квартирами, были уничтожены три автомобиля, погибли домашние животные, а нескольким жильцам потребовалась медицинская помощь.
Как сообщает Верховный суд Латвии, высшая судебная инстанция отказалась возбуждать кассационное производство. Таким образом, приговор Рижского окружного суда вступил в законную силу.
Два поджога за один день
Преступления произошли 9 мая 2024 года в рижском районе Гризинькалнс.
Согласно обвинению, мужчина пришёл в многоквартирный дом на улице Звайгжню, облил бензином дверь одной из квартир и поджёг её.
В здании начался пожар. Всех жильцов пришлось эвакуировать, двум людям потребовалась медицинская помощь.
Однако на этом мужчина не остановился.
После первого поджога он направился к другому многоквартирному деревянному дому, расположенному на улице Лабораторияс.
Там он также использовал бензин, облив и поджёг входную дверь здания.
На этот раз последствия оказались катастрофическими.
Сгорел целый дом, погибли животные
Огонь быстро распространился по деревянному зданию. В результате пожара дом, в котором находились 16 квартир, был полностью уничтожен.
Всех находившихся в здании жильцов эвакуировали. Нескольким пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
В пожаре погибли три домашних животных — две кошки и собака.
Кроме того, пламя уничтожило три автомобиля, припаркованных рядом с домом.
Масштаб разрушений оказался настолько значительным, что материальный ущерб был признан причинённым в крупном размере.
Поджигателя задержали в Вентспилсе
Подозреваемого удалось задержать уже на следующий день после пожаров — 10 мая 2024 года.
Мужчина 1981 года рождения находился в Вентспилсе.
Во время досудебного расследования он признался полиции только в поджоге двери квартиры на улице Звайгжню.
В прокуратуре мужчина отказался высказывать своё отношение к предъявленным обвинениям.
Позднее в ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый признавал совершённые действия, однако оспаривал размеры причинённого ущерба и заявленных компенсаций.
Как ранее подтвердила Государственная полиция, мотивом преступлений была месть.
Выяснилось также, что мужчина уже имел судимости за имущественные и насильственные преступления, в том числе за убийство.
Суд назначил более 14 лет тюрьмы
Рижский городской суд признал мужчину виновным и первоначально назначил ему 11 лет лишения свободы с пробационным надзором сроком на три года.
Однако при определении окончательного наказания суд учёл ещё одно обстоятельство.
У осуждённого оставалась неотбытая часть наказания по приговору Вентспилсского суда от 2011 года.
Эту часть наказания частично присоединили к новому сроку.
В результате окончательное наказание составило 14 лет и шесть месяцев лишения свободы, три года пробационного надзора и три года полицейского контроля.
Пострадавшим присудили более 300 тысяч евро
Суд также рассмотрел требования о возмещении материального и морального вреда.
В пользу потерпевших было постановлено взыскать в общей сложности 277 499 евро.
Дополнительно Рижскому муниципальному департаменту жилья и окружающей среды присудили компенсацию материального ущерба в размере 24 350 евро.
Ещё 6000 евро суд постановил взыскать в пользу предприятия Taxi Online 3.
Таким образом, общая сумма присуждённых компенсаций составила 307 849 евро.
Почему суд не потребовал чеки за каждую сгоревшую вещь
Осуждённый и его защитник обжаловали приговор, однако Рижский окружной суд оставил решение первой инстанции без изменений.
Одним из главных предметов спора стал размер причинённого ущерба.
Обвиняемый не соглашался с суммами, указанными в обвинении, и размерами компенсаций, которые требовали пострадавшие.
По оценке суда, таким образом он фактически пытался добиться исключения из обвинения квалифицирующего признака — причинения ущерба в крупном размере. Это могло бы стать основанием для смягчения наказания.
Однако суд не согласился с такой позицией.
Судьи подчеркнули, что от потерпевших не всегда можно требовать письменных доказательств стоимости каждой уничтоженной вещи.
Особенно это касается обычных предметов повседневного пользования, стоимость которых сравнительно невелика.
Кроме того, в результате пожара были уничтожены не только вещи, но и документы, находившиеся в квартирах пострадавших.
По мнению суда, заявленные суммы компенсаций, которые потерпевшие по мере возможности объяснили и обосновали, не выглядели явно несоразмерными с учётом обычного жизненного опыта.
Поэтому оснований сомневаться в их обоснованности суд не нашёл.
Верховный суд поставил точку в деле
После рассмотрения апелляции осуждённый и его защитница обратились в Верховный суд с кассационными жалобами.
Однако Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство.
Суд пришёл к выводу, что доводы заявителей фактически сводились к несогласию с тем, как апелляционная инстанция оценила доказательства по делу.
При этом заявители добивались отмены решения по фактическим, а не юридическим основаниям.
В результате приговор Рижского окружного суда вступил в законную силу.
Мужчина, который за один день устроил два поджога и уничтожил целый жилой дом, окончательно приговорён к 14 годам и шести месяцам заключения.
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