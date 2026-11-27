В Латвии вступил в силу приговор по делу о двух поджогах в рижском районе Гризинькалнс. Мужчина, который из мести устроил пожары в многоквартирных домах, приговорён к 14 годам и шести месяцам лишения свободы.

В результате его действий полностью сгорел деревянный дом с 16 квартирами, были уничтожены три автомобиля, погибли домашние животные, а нескольким жильцам потребовалась медицинская помощь.

Как сообщает Верховный суд Латвии, высшая судебная инстанция отказалась возбуждать кассационное производство. Таким образом, приговор Рижского окружного суда вступил в законную силу.

Два поджога за один день

Преступления произошли 9 мая 2024 года в рижском районе Гризинькалнс.

Согласно обвинению, мужчина пришёл в многоквартирный дом на улице Звайгжню, облил бензином дверь одной из квартир и поджёг её.

В здании начался пожар. Всех жильцов пришлось эвакуировать, двум людям потребовалась медицинская помощь.

Однако на этом мужчина не остановился.

После первого поджога он направился к другому многоквартирному деревянному дому, расположенному на улице Лабораторияс.

Там он также использовал бензин, облив и поджёг входную дверь здания.

На этот раз последствия оказались катастрофическими.

Сгорел целый дом, погибли животные

Огонь быстро распространился по деревянному зданию. В результате пожара дом, в котором находились 16 квартир, был полностью уничтожен.

Всех находившихся в здании жильцов эвакуировали. Нескольким пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

В пожаре погибли три домашних животных — две кошки и собака.

Кроме того, пламя уничтожило три автомобиля, припаркованных рядом с домом.

Масштаб разрушений оказался настолько значительным, что материальный ущерб был признан причинённым в крупном размере.

Поджигателя задержали в Вентспилсе

Подозреваемого удалось задержать уже на следующий день после пожаров — 10 мая 2024 года.

Мужчина 1981 года рождения находился в Вентспилсе.

Во время досудебного расследования он признался полиции только в поджоге двери квартиры на улице Звайгжню.

В прокуратуре мужчина отказался высказывать своё отношение к предъявленным обвинениям.

Позднее в ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый признавал совершённые действия, однако оспаривал размеры причинённого ущерба и заявленных компенсаций.

Как ранее подтвердила Государственная полиция, мотивом преступлений была месть.

Выяснилось также, что мужчина уже имел судимости за имущественные и насильственные преступления, в том числе за убийство.

Суд назначил более 14 лет тюрьмы

Рижский городской суд признал мужчину виновным и первоначально назначил ему 11 лет лишения свободы с пробационным надзором сроком на три года.

Однако при определении окончательного наказания суд учёл ещё одно обстоятельство.

У осуждённого оставалась неотбытая часть наказания по приговору Вентспилсского суда от 2011 года.

Эту часть наказания частично присоединили к новому сроку.

В результате окончательное наказание составило 14 лет и шесть месяцев лишения свободы, три года пробационного надзора и три года полицейского контроля.

Пострадавшим присудили более 300 тысяч евро

Суд также рассмотрел требования о возмещении материального и морального вреда.

В пользу потерпевших было постановлено взыскать в общей сложности 277 499 евро.

Дополнительно Рижскому муниципальному департаменту жилья и окружающей среды присудили компенсацию материального ущерба в размере 24 350 евро.

Ещё 6000 евро суд постановил взыскать в пользу предприятия Taxi Online 3.

Таким образом, общая сумма присуждённых компенсаций составила 307 849 евро.

Почему суд не потребовал чеки за каждую сгоревшую вещь

Осуждённый и его защитник обжаловали приговор, однако Рижский окружной суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Одним из главных предметов спора стал размер причинённого ущерба.

Обвиняемый не соглашался с суммами, указанными в обвинении, и размерами компенсаций, которые требовали пострадавшие.

По оценке суда, таким образом он фактически пытался добиться исключения из обвинения квалифицирующего признака — причинения ущерба в крупном размере. Это могло бы стать основанием для смягчения наказания.

Однако суд не согласился с такой позицией.

Судьи подчеркнули, что от потерпевших не всегда можно требовать письменных доказательств стоимости каждой уничтоженной вещи.

Особенно это касается обычных предметов повседневного пользования, стоимость которых сравнительно невелика.

Кроме того, в результате пожара были уничтожены не только вещи, но и документы, находившиеся в квартирах пострадавших.

По мнению суда, заявленные суммы компенсаций, которые потерпевшие по мере возможности объяснили и обосновали, не выглядели явно несоразмерными с учётом обычного жизненного опыта.

Поэтому оснований сомневаться в их обоснованности суд не нашёл.

Верховный суд поставил точку в деле

После рассмотрения апелляции осуждённый и его защитница обратились в Верховный суд с кассационными жалобами.

Однако Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство.

Суд пришёл к выводу, что доводы заявителей фактически сводились к несогласию с тем, как апелляционная инстанция оценила доказательства по делу.

При этом заявители добивались отмены решения по фактическим, а не юридическим основаниям.

В результате приговор Рижского окружного суда вступил в законную силу.

Мужчина, который за один день устроил два поджога и уничтожил целый жилой дом, окончательно приговорён к 14 годам и шести месяцам заключения.