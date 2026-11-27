На восточной окраине Риги обнаружили крупную нелегальную фабрику по производству сигарет, на которой подделывали известные европейские и белорусские марки. На предприятии работали 18 граждан Украины и Молдовы, а оборудование позволяло выпускать табачную продукцию по полному производственному циклу.

Как сообщила 27 ноября Налоговая и таможенная полиция Латвии, расследование в отношении организованной группы завершено всего за три месяца. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру по налоговым и таможенным делам для начала уголовного преследования.

По оценке правоохранителей, прекращение деятельности подпольной фабрики позволило предотвратить ущерб государственному бюджету на сумму более 10,5 миллиона евро.

Задержали прямо во время производства сигарет

Нелегальную фабрику обнаружили в августе этого года на восточной окраине Риги, в районе улицы Крустпилс. Выявить предприятие удалось благодаря масштабным оперативным мероприятиям.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на объект, оборудование продолжало работать. Сигареты изготавливались непосредственно в момент проведения операции.

Находившиеся в помещениях люди пытались убежать и отказывались выполнять законные требования полиции. Однако всех удалось задержать на территории предприятия.

Выяснилось также, что для нелегально занятых работников прямо на фабрике были оборудованы спальные места.

Во время обысков правоохранители обнаружили большое количество табака, готовых сигарет, фильтров, упаковочных материалов и заготовок для производства табачных изделий.

Причём объём табачного сырья, найденного на этом предприятии, оказался даже больше, чем на другой нелегальной сигаретной фабрике, обнаруженной в конце июня в Гробине.

Две производственные линии и поддельные акцизные марки

Подпольное предприятие было оснащено оборудованием, позволявшим самостоятельно выполнять все этапы производства сигарет.

На фабрике находились измельчитель, сушилка и резак для табака, а также специальное устройство для проверки качества нарезанного сырья.

Кроме того, правоохранители обнаружили две производственные линии. Одна предназначалась для изготовления тонких сигарет, другая — для сигарет стандартного размера.

Отдельное оборудование использовалось для упаковки готовой продукции в пачки и сигаретные блоки.

На предприятии имелись все необходимые материалы: табак, фильтры, клей, заготовки сигаретных пачек, фольга и упаковочная плёнка.

Особое внимание следователей привлекли поддельные белорусские акцизные марки. Их наклеивали на пачки, создавая впечатление, будто сигареты произведены в Беларуси.

Таким образом, как отмечают в Налоговой и таможенной полиции, в заблуждение вводились не только конечные покупатели, но и правоохранительные органы.

Подделывали Marlboro, Winston, Davidoff и Parliament

Обнаруженное оборудование и сырьё свидетельствуют о том, что на фабрике изготавливали подделки сразу нескольких известных сигаретных марок.

Среди них Marlboro, Winston, Davidoff, Parliament, а также белорусские марки NZ и Minsk.

При этом продукция, внешне напоминавшая белорусские сигареты, фактически производилась на территории Европейского союза.

Это обстоятельство, по мнению правоохранителей, имеет значение не только для расследования конкретного уголовного дела, но и для оценки масштабов нелегального табачного рынка в Европе.

Фото: Налоговая и таможенная полиция Латвии.

Почему белорусские сигареты не всегда оказываются контрабандой

В Налоговой и таможенной полиции обратили внимание на особенность международных исследований незаконного оборота табачных изделий.

Во многих таких исследованиях распространённость нелегальных сигарет оценивают путём сбора и анализа пустых пачек.

При этом сигареты с белорусскими обозначениями обычно учитываются как контрабандная продукция, ввезённая из Беларуси.

Однако обнаруженная под Ригой фабрика показывает, что подобные выводы не всегда отражают действительное происхождение товара.

Сигареты, которые по упаковке выглядят как произведённые в Беларуси, могут нелегально изготавливаться непосредственно в странах Евросоюза.

Это означает, что фактическое количество поддельных сигарет, произведённых на территории Европы, может быть выше, чем показывают международные исследования.

В то же время реальные объёмы контрабандного ввоза сигарет могут оказаться ниже приводимых оценок.

Государство могло потерять более 10,5 миллиона евро

По подсчётам Налоговой и таможенной полиции, пресечение деятельности предприятия позволило предотвратить возможный ущерб бюджету на сумму более 10,5 миллиона евро.

В ведомстве подчёркивают, что незаконное производство табачных изделий представляет угрозу экономическим интересам государства.

Такая деятельность приводит к сокращению налоговых поступлений, за счёт которых финансируются общественно значимые функции.

Поэтому правоохранительные органы продолжают выявлять и пресекать незаконное производство, хранение, перевозку и продажу табачной продукции.

Особое внимание уделяется организованным преступным группам, действующим на нелегальном табачном рынке.

Дело передано в прокуратуру, но расследование продолжается

Уголовный процесс в отношении группы из 18 граждан Молдовы и Украины был начат после обнаружения фабрики в августе 2026 года.

Уже спустя три месяца следователи завершили расследование по этому эпизоду и передали материалы в прокуратуру по налоговым и таможенным делам для начала уголовного преследования.

Речь идёт о предполагаемом незаконном производстве табачных изделий организованной группой по части третьей статьи 221 Уголовного закона Латвии.

В Налоговой и таможенной полиции отметили, что столь быстрое завершение масштабного расследования стало возможным благодаря тесному сотрудничеству следователей, надзирающего прокурора и Государственной полиции.

Сотрудники Госполиции обеспечивали задержание подозреваемых и проведение последующих процессуальных действий.

При этом расследование основного уголовного процесса продолжается. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства предполагаемой преступной деятельности.

Дополнительную информацию в интересах следствия пока не разглашают.

В ведомстве также напоминают о презумпции невиновности: никто не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.