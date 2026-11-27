В Германии 65-летняя женщина помогла полиции задержать предполагаемого телефонного мошенника, почти три часа поддерживая разговор с преступниками.

Аферисты требовали у неё 120 тысяч евро за освобождение дочери, которая якобы стала виновницей смертельного ДТП. Однако они не учли одну важную деталь: у пенсионерки вообще не было дочери.

Об этой необычной истории, произошедшей в баварской деревне Ленгрис, сообщает немецкая газета Münchner Merkur.

Звонок от «полицейских» и требование 120 тысяч евро

Инцидент произошёл 11 ноября около полудня. На телефон 65-летней жительницы Ленгриса позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции.

Они сообщили женщине тревожную новость: её дочь якобы сбила человека, и теперь для освобождения из-под стражи необходимо срочно внести залог в размере 120 тысяч евро.

Расчёт был на то, что испуганная мать поверит в случившееся и немедленно начнёт искать деньги.

Однако мошенники допустили серьёзную ошибку. У женщины не было дочери, поэтому она сразу поняла, что разговаривает с аферистами.

Вместо того чтобы прервать звонок, пенсионерка решила помочь полиции поймать преступников.

Пока женщина разговаривала, полиция готовила засаду

Её 66-летний гражданский муж немедленно связался с настоящими правоохранителями и рассказал о происходящем.

Уже через 15 минут сотрудники полиции прибыли к дому пенсионерки.

Они решили организовать операцию по задержанию человека, который должен был приехать за деньгами и ценностями.

Главная роль в этой операции досталась самой женщине. Ей необходимо было продолжать разговор с мошенниками, не вызывая у них подозрений.

Пенсионерка успешно справилась с задачей. Почти три часа она убеждала собеседников, что собирает по всему дому деньги и драгоценности, чтобы передать их в качестве залога за якобы задержанную дочь.

Всё это время полицейские готовились к приезду курьера.

Курьер приехал за ценностями, но его уже ждали

В конце концов мошенники отправили к дому женщины своего представителя, который должен был забрать подготовленные ценности.

За ними прибыл 27-летний гражданин Польши.

Однако вместо денег и драгоценностей его ожидали сотрудники полиции, находившиеся в засаде.

Мужчину задержали непосредственно на месте.

Таким образом, благодаря находчивости пенсионерки и оперативным действиям правоохранителей предполагаемого участника мошеннической схемы удалось поймать.

История примечательна ещё и тем, что женщина не просто распознала обман, но и сумела почти три часа поддерживать разговор с преступниками, пока полиция организовывала задержание.