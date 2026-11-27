Международное расследование деятельности телефонных мошенников, которые из кол-центров на Украине обманывали жителей Латвии и других европейских стран, получило продолжение. Правоохранителям удалось установить ещё пятерых предполагаемых участников преступной организации. Трое из них уже задержаны, в том числе один в Турции, ещё один объявлен в международный розыск.

Об этом 27 ноября сообщила Государственная полиция Латвии на своей официальной странице в Facebook.

По данным правоохранителей, новые подозреваемые выполняли в преступной сети различные функции: обучали сотрудников, переводили документы, совершали мошеннические звонки и обеспечивали охрану кол-центра.

Раскрыть их причастность помогли материалы, изъятые во время предыдущих обысков.

Кол-центры работали в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске

Напомним, 9 декабря 2025 года Управление по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции Латвии совместно с прокуратурой, Евроюстом и правоохранительными органами Чехии, Литвы и Украины провело масштабную международную операцию.

В результате была прекращена деятельность мошеннических кол-центров, расположенных в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске.

Эти центры использовались организованной преступной сетью, участники которой звонили жителям европейских стран, представлялись сотрудниками банков, полиции или мобильных операторов и под различными предлогами выманивали деньги.

Во время операции были задержаны участники преступной организации, в том числе 12 граждан Латвии.

По данным следствия, они сознательно отправились на Украину, чтобы работать в мошеннических кол-центрах и обманывать жителей своей страны.

Разговаривая с потенциальными жертвами на латышском языке, злоумышленники стремились вызвать доверие и убедить людей выполнить необходимые им действия.

Главной целью было получение доступа к банковским счетам и хищение как можно больших сумм.

При этом размер вознаграждения мошенников зависел от результатов их деятельности: чем больше денег удавалось похитить, тем выше был заработок.

Найденные записи помогли установить ещё пять человек

После масштабной операции следователи продолжили изучать документы и электронные данные, изъятые в помещениях преступной организации.

Особую ценность представляли внутренние записи мошеннической сети. В них содержалась информация о распределении обязанностей и деятельности отдельных участников.

Благодаря анализу этих материалов удалось установить ещё пять человек, ранее неизвестных следствию.

Как выяснилось, они выполняли разные задачи.

Одни занимались подготовкой новых сотрудников кол-центров, объясняя им особенности работы. Другие переводили документы, непосредственно участвовали в телефонных разговорах с потенциальными жертвами или обеспечивали охрану помещений.

20 ноября 2026 года всем пятерым на Украине был официально присвоен статус подозреваемых в участии в организованной преступной группе и мошенничестве.

Согласно украинскому законодательству, за подобные преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как уточнила Государственная полиция Латвии, трое подозреваемых задержаны, включая одного человека, задержанного в Турции. Ещё один объявлен в международный розыск.

Расследование продолжается.

«Ваш банковский счёт взломан»: как действовали мошенники

Правоохранители подробно описали схемы, которыми пользовались участники преступной организации.

Один из распространённых сценариев начинался со звонка якобы из банка или полиции.

Человеку сообщали, что его банковский счёт взломан и деньги находятся под угрозой.

Чтобы якобы спасти накопления, ему предлагали срочно перевести средства на специальный «безопасный» счёт.

В действительности указанные счета контролировались преступниками, поэтому после перевода деньги оказывались в их распоряжении.

Иногда мошенники требовали снять наличные в банкомате или отделении банка и передать их человеку, который должен был приехать за деньгами.

Такие курьеры представлялись сотрудниками полиции, чтобы убедить жертв в законности происходящего.

«Срок действия вашей SIM-карты истёк»

Ещё одна схема была связана с мобильной связью.

Мошенники представлялись сотрудниками операторов и сообщали, что срок действия SIM-карты якобы закончился и её необходимо срочно обновить.

Под этим предлогом они пытались получить личные данные и доступ к устройствам потенциальных жертв.

В других случаях преступники утверждали, будто в банк пришёл неизвестный человек с генеральной доверенностью, которая позволяет ему распоряжаться счётом собеседника.

Подобные сообщения должны были вызвать тревогу и заставить человека немедленно выполнять инструкции звонивших.

Расчёт строился на том, что испуганная жертва не успеет проверить информацию и начнёт действовать под психологическим давлением.

Получали доступ к телефонам и компьютерам

В отдельных случаях мошенники убеждали жителей Латвии скачать и установить программы удалённого доступа к устройствам.

Среди таких приложений полиция называет AnyDesk и HopToDesk.

Сами по себе эти программы являются легальными инструментами удалённого подключения, однако преступники использовали их для получения контроля над чужими компьютерами и мобильными телефонами.

После установки приложения жертв просили ввести данные интернет-банка, пользовательский идентификатор или коды доступа.

Получив необходимую информацию, злоумышленники могли управлять устройствами потерпевших и получать доступ к их банковским счетам.

В результате человек рисковал лишиться накоплений, даже не понимая, что фактически предоставляет преступникам возможность распоряжаться своими деньгами.

Более 400 пострадавших и свыше 10 миллионов евро ущерба

По данным следствия, жертвами деятельности преступной сети стали более 400 человек в разных европейских странах.

Общий материальный ущерб превышает 10 миллионов евро.

Особенно серьёзные потери понесли жители Латвии: у них мошенники похитили более двух миллионов евро.

В Государственной полиции сообщили, что пострадавшие от деятельности этой организации жители Латвии установлены.

Правоохранители подчёркивают, что участники преступной сети целенаправленно работали с латвийской аудиторией.

Именно поэтому среди сотрудников кол-центров были граждане Латвии, свободно владевшие латышским языком.

58 обысков, поддельные удостоверения и дорогие автомобили

В ходе международной операции на территории Украины правоохранители провели в общей сложности 58 обысков.

Из них 14 были проведены в неотложном порядке.

Следственные действия проходили в офисах, жилых помещениях и транспортных средствах, связанных с предполагаемыми участниками преступной организации.

Полицейские обнаружили и изъяли большое количество вещественных доказательств.

Среди них были поддельные удостоверения сотрудников полиции и банков, ноутбуки, мобильные телефоны, системные блоки компьютеров, жёсткие диски и флеш-накопители.

Кроме того, были изъяты видеорегистраторы, различные записи, проекты документов и даже полиграф — аппарат, известный как детектор лжи.

Особое внимание привлёк автопарк предполагаемых участников преступной организации.

Правоохранители изъяли 21 автомобиль общей оценочной стоимостью около 1,5 миллиона евро.

Среди них оказались машины представительского класса, включая Bentley, Hummer и Range Rover.

Задержанных граждан Латвии намерены судить на родине

Государственная полиция Латвии намерена добиваться выдачи 12 задержанных граждан страны для привлечения их к уголовной ответственности.

По латвийскому законодательству за преступления, в которых их подозревают, предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

Следователи продолжают устанавливать всех участников преступной организации, выяснять их роли и анализировать собранные доказательства.

Новые подозреваемые были выявлены уже после прекращения деятельности кол-центров, что свидетельствует о продолжающейся работе международной следственной группы.

Полиция призывает не доверять неожиданным звонкам

В Государственной полиции напоминают, что телефонное мошенничество остаётся одной из наиболее распространённых форм кибермошенничества.

Преступники используют всё более изощрённые методы, оказывают психологическое давление и нередко представляются людьми, которым граждане привыкли доверять.

Правоохранители рекомендуют соблюдать несколько основных правил:

Никогда не переводить деньги неизвестным людям, даже если они представляются сотрудниками банка или полиции.

Не сообщать посторонним пароли, банковские коды, данные доступа к интернет-банку и другую конфиденциальную информацию.

Не устанавливать программы удалённого доступа по просьбе незнакомцев, позвонивших по телефону.

Если собеседник сообщает о проблемах с банковским счётом, необходимости замены SIM-карты или подозрительных операциях, самостоятельно проверять информацию через официальные каналы банка или мобильного оператора.

При подозрении на мошенничество немедленно связываться с банком и сообщать о случившемся в Государственную полицию.

Правоохранители подчёркивают, что своевременная проверка подозрительной информации может помочь сохранить накопления и предотвратить новые преступления.

«Позвони своим близким раньше, чем это сделает мошенник!» — напоминает Государственная полиция.