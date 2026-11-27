Капитул орденов лишил бывшего начальника Рижского регионального управления Государственной полиции, генерала Юриса Шулте, осуждённого за убийство предпринимателя во время охоты, ордена Виестура, которым он был награждён в 2013 году, сообщает LETA со ссылкой на публикацию в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Орден Виестура третьей степени был вручён Шулте осенью 2013 года за заслуги перед Латвийским государством. Теперь он лишён награды на основании пункта 1 части первой статьи 48 Закона о государственных наградах.

Согласно этой норме, Капитул орденов принимает решение о лишении государственной награды, если вступившим в законную силу приговором суда лицо признано виновным в совершении умышленного преступления.

Обвинительный приговор по делу Шулте вступил в силу в сентябре этого года, когда Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по приговору Латгальского окружного суда. Шулте приговорён к семи годам и шести месяцам лишения свободы.

Бывший высокопоставленный сотрудник Государственной полиции признан виновным в убийстве, совершённом во время охоты с косвенным умыслом.

Суд отверг версию защиты

В марте этого года Латгальский окружной суд, рассмотрев апелляционные жалобы, оставил без изменений приговор Рижского районного суда от 2 апреля 2025 года в части признания Шулте виновным в убийстве и назначения наказания в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы.

Рижский районный суд также постановил взыскать в пользу членов семьи погибшего компенсацию ущерба на общую сумму 86 000 евро, обосновав это тесными семейными связями и широким общественным резонансом преступления.

Латгальский окружной суд отменил эту часть приговора и установил меньшие размеры компенсации морального ущерба — 25 000 и 22 500 евро.

Рассмотрев дело в апелляционном порядке, суд признал, что не осталось разумных сомнений в том, что обвиняемый, руководствуясь не установленными следствием мотивами, совершил умышленное убийство.

По мнению суда, собранные доказательства полностью опровергли версию защиты о том, что обвиняемый целился в дикое животное, которое увидел в темноте через тепловизионный прицел, а пуля могла попасть в потерпевшего в результате рикошета.

Трагедия на охоте

В конце ноября 2022 года во время охоты в Стопиньской волости погиб человек. Первоначально была констатирована биологическая смерть, однако впоследствии при осмотре судебно-медицинским экспертом были обнаружены признаки насильственной смерти, в связи с чем расследование передали Бюро внутренней безопасности (IDB).

В ходе расследования было установлено, что Шулте произвёл выстрел из принадлежавшего ему охотничьего оружия, направленного в сторону другого охотника. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия.

По имеющейся в распоряжении агентства LETA информации, на охоте погиб предприниматель Янис Гаркалнс.

Согласно данным Firmas.lv, Гаркалнс был владельцем охранного предприятия Alabais, зарегистрированного в Улброке. Кроме того, вместе с Ричардсом Созиновсом, сыном бывшего начальника криминальной полиции Рижского региона Андрея Созиновса, он владел компанией Shield Security Group, специализирующейся на системах безопасности.

После охоты Шулте сообщил руководству о своём уходе на пенсию по выслуге лет.