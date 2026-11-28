Обычная вечерняя поездка домой для многих жителей Кенгарагса обернулась незапланированной задержкой. На улице Латгалес водитель Peugeot заехал на ремонтируемый участок трамвайных путей и застрял. Как сообщает передача Degpunktā телеканала TV3 , движение трамваев двух маршрутов было нарушено примерно на час.

Инцидент произошел около половины седьмого вечера недалеко от остановки «Маза Кална». На этом участке улицы ведутся работы по обновлению трамвайных путей.

Оказавшись в раскопанной части дороги, автомобиль не смог самостоятельно выбраться. Тем временем позади него образовалась очередь из трамваев, растянувшаяся примерно на 300 метров.

За происходящим наблюдала жительница соседнего дома. По ее словам, многие пассажиры вышли из остановившегося трамвая и подошли к застрявшему автомобилю. Однако вытащить машину своими силами не удалось — пришлось вызывать спасателей.

На этом участке курсируют трамваи маршрутов №7 и №14, поэтому даже относительно непродолжительная блокировка путей в вечернее время затронула пассажиров сразу нескольких рейсов.

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Как можно было не заметить несколько знаков?

С началом ремонтных работ на улице установили дорожные знаки, предписывающие объезжать раскопанный участок справа.

Еще один знак разместили непосредственно над трамвайными путями, на контактной сети. Он также запрещал автомобилистам продолжать движение по рельсам и указывал на необходимость перестроиться на участок дороги с брусчатым покрытием.

Однако, судя по рассказу очевидца, водитель Peugeot ориентировался на ехавший впереди трамвай.

«Я разговаривала с водителем, он сказал, что ехал за трамваем. Когда он ехал за трамваем, то каким-то образом просто не заметил этот знак», — рассказала местная жительница.

Журналисты допускают, что внимание автомобилиста могло быть сосредоточено на предстоящем повороте налево, на улицу Маза Кална. Такой маневр здесь разрешен, однако выполнять его непосредственно с трамвайных путей нельзя.

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Машина не пострадала, но пассажиры потеряли время

Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане подтвердила, что инцидент задержал движение трамваев примерно на час. На момент съемки репортажа ремонт путей планировалось завершить в течение дня.

К счастью для автомобилиста, ни его Peugeot, ни трамвайная инфраструктура не получили повреждений. После того как машину извлекли из ямы, водитель смог продолжить поездку.

Этот случай — напоминание о том, что во время дорожных работ даже на хорошо знакомой улице привычная схема движения может измениться. Кроме того, свободный проезд для трамвая вовсе не означает, что по тому же участку может безопасно проехать легковой автомобиль.