Проверка кредитной истории преподнесла некоторым жителям Латвии неприятные сюрпризы. Согласно опросу Бюро кредитной информации, 12% проверявших обнаружили забытые счета или неоплаченные штрафы, 6% — признаки возможного мошенничества, а 11% узнали о проверках своих данных без достаточных оснований. При этом бесплатно посмотреть собственную кредитную историю можно через интернет, но большинство жителей даже не знают, где это сделать.

В Латвии проверка кредитной истории помогает жителям не только оценить собственное финансовое положение, но и обнаружить неизвестные долги, ошибки в данных и признаки возможного мошенничества.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Бюро кредитной информации (Kredītinformācijas birojs, KIB), проведенного совместно с агентством Norstat.

Хотя 92% опрошенных считают, что знают или примерно представляют, что такое кредитная история, только 27% могут назвать место, где ее проверить. Почти 60% респондентов признались, что не обладают такой информацией, а еще 14% затруднились с ответом.

Какие неприятные сюрпризы обнаруживают жители?

Среди респондентов, которые уже проверяли свою кредитную историю, результаты распределились следующим образом:

76,5% убедились, что с их финансовыми обязательствами все в порядке.

убедились, что с их финансовыми обязательствами все в порядке. 12% обнаружили забытые неоплаченные счета или штрафы.

обнаружили забытые неоплаченные счета или штрафы. 11% узнали о случаях проверки своих кредитных данных без достаточных оснований.

узнали о случаях проверки своих кредитных данных без достаточных оснований. 10% проверка напомнила об уже существующих финансовых обязательствах.

проверка напомнила об уже существующих финансовых обязательствах. 6% выявили признаки возможного мошенничества.

Таким образом, хотя большинство пользователей не обнаружили проблем, для заметной части опрошенных проверка оказалась полезной.

При этом выявление признаков мошенничества еще не означает, что во всех случаях было подтверждено преступление. Подозрительные записи или запросы требуют дополнительного выяснения обстоятельств.

Почему кредитную историю стоит проверять, даже если у вас нет кредитов?

Исполнительный директор KIB Интарс Микельсонс отмечает, что многие жители начинают интересоваться своей кредитной историей только после отказа банка в займе или возникновения финансовых проблем. Однако в ней могут отражаться не только банковские кредиты, но и другие обязательства. В частности, кредитная история может содержать информацию о лизинге, рассрочках, просроченных платежах за услуги и задолженностях, сведения о которых переданы в бюро. Кроме того, проверка помогает выяснить, какие организации интересовались финансовой информацией человека.

Это особенно важно, если персональные данные могли попасть к мошенникам. Например, неизвестное кредитное обязательство может стать поводом проверить, не пытался ли кто-то оформить заем от вашего имени.

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Где бесплатно проверить кредитную историю в Латвии?

Проверить сведения, хранящиеся в Бюро кредитной информации, можно на официальном сайте www.manakreditvesture.lv. Базовая информация о кредитной истории физических лиц предоставляется бесплатно.

После подтверждения личности пользователь может ознакомиться с имеющимися сведениями о своих финансовых обязательствах, просроченных платежах и другими данными, включенными в отчет.

Еще один источник информации — Кредитный регистр Банка Латвии, где содержатся сведения о кредитных обязательствах, предоставленных участниками регистра.

Следует учитывать, что данные разных регистров могут различаться: ни один отчет не обязательно содержит абсолютно все финансовые обязательства человека.

Что делать, если обнаружили чужой долг или подозрительный запрос?

Если в кредитной истории появился неизвестный заем, неоплаченный счет или запрос организации, с которой вы не взаимодействовали, сначала необходимо выяснить происхождение записи. Следует обратиться к организации, предоставившей информацию, и потребовать разъяснений. Если сведения ошибочны, можно запросить их исправление, приложив документы, подтверждающие свою позицию.

При подозрении, что кредит был оформлен мошенниками с использованием чужих персональных данных, необходимо обратиться в полицию и уведомить кредитора.

Если проблема связана с неправомерной обработкой персональных данных, можно подать жалобу в Государственную инспекцию данных (Datu valsts inspekcija).

Важно также не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений о якобы обнаруженных долгах. Для проверки лучше самостоятельно открыть официальный сайт кредитного бюро.

Кто чаще знает, где проверить кредитную историю?

Лучше всего об этой возможности осведомлены жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди них 37% знают, где можно ознакомиться со своими кредитными данными. В возрастной группе от 50 до 59 лет этот показатель составляет лишь 20%.

Даже среди людей, которым известно о возможности проверки, многие делают это нерегулярно. Так, 41% проверяют свою кредитную историю реже одного раза в год, а 30% вообще никогда этого не делали.

Проверка не только перед оформлением кредита

По словам Микельсонса, регулярная проверка кредитной истории позволяет своевременно выявлять ошибки, забытые обязательства и потенциальное неправомерное использование персональных данных. Это может быть полезно даже тем, кто не собирается обращаться за кредитом.

Сведения о задолженностях и просроченных платежах способны влиять на оценку кредитоспособности человека, если в дальнейшем он захочет оформить ипотеку, потребительский заем или лизинг.

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Опрос проводило исследовательское агентство Norstat. В нем участвовали 1002 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.