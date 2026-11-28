Незначительная авария в рижском микрорайоне Пурвциемс обернулась уголовным процессом и госпитализацией одного из участников ДТП. По словам родственников пострадавшего, 43-летний водитель BMW набросился с кулаками на 77-летнего автомобилиста. На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи и три экипажа полиции.

Судя по повреждениям автомобилей BMW и Volkswagen, столкновение было несерьезным. Обе машины остались на ходу, а для устранения повреждений не потребуется капитального ремонта, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.

Однако на асфальте возле автомобилей остались капли крови, появившиеся уже после столкновения.

Вместо выяснения обстоятельств ДТП — кулаки

По словам дочери водителя Volkswagen, конфликт начался после того, как ее отец заявил другому участнику аварии, что тот неправ.

«43-летний мужчина избил 77-летнего мужчину. Получается, распустил руки», — рассказала женщина.

Свидетелем произошедшего стала супруга пенсионера, которая в момент аварии находилась вместе с ним в автомобиле. Она дала показания полиции.

Еще одна местная жительница заметила, как участники происшествия эмоционально разговаривали и активно жестикулировали. Позже она увидела, как женщина, предположительно находившаяся в Volkswagen, что-то вытирала с лица мужчины.

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Женщина попыталась взять вину на себя

После столкновения появилась женщина, которая заявила, что именно она находилась за рулем BMW. Однако Государственная полиция подтвердила, что автомобилем управлял мужчина. У прибывших на место правоохранителей возникли подозрения, что водитель BMW мог находиться под воздействием одурманивающих веществ.

Как сообщила представитель Государственной полиции Элина Приедите, мужчина был задержан. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, обстоятельства аварии выясняются. Обоих автомобилистов доставили в медицинские учреждения, но по совершенно разным причинам. Пенсионеру требовалась помощь в связи с полученными травмами, а водителя BMW направили на экспертизу.

По информации Degpunktā, мужчина продолжал вести себя агрессивно даже в автомобиле скорой помощи, поэтому его пришлось зафиксировать на носилках.

Не исключено, что по факту причинения телесных повреждений будет начато отдельное производство. В ходе расследования также предстоит выяснить, грозит ли ответственность женщине, заявившей, что именно она управляла BMW.

Когда без полиции не обойтись

При подобных незначительных повреждениях автомобилей водители нередко ограничиваются заполнением согласованного извещения о ДТП. Однако в данном случае имелись обстоятельства, требующие вмешательства правоохранителей, независимо от размеров материального ущерба.

Напомним, что с 25 ноября в Латвии действуют новые правила оформления дорожных происшествий. Несмотря на расширение возможностей использования согласованного извещения, сообщать об аварии полиции необходимо, в частности, при подозрении на опьянение одного из водителей или невозможности договориться об обстоятельствах столкновения.

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В результате происшествия в Пурвциемсе правоохранителям предстоит разобраться уже не только в причинах столкновения автомобилей, но и в обстоятельствах последовавшего за ним нападения на пожилого человека.