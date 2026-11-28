Рижский городской суд 10 февраля 2027 года продолжит рассмотрение уголовного дела бывшего руководителя Государственного центра оборонной логистики и закупок (VALIC), бригадного генерала Эрвинса Копейки. Его обвиняют в служебном подлоге документов, связанных со списанием средств защиты, закупленных на американские деньги для латвийских школ во время пандемии. Сам Копейка вину отрицает и ранее связывал уголовное преследование с проводившимися им проверками оборонных закупок.

Уголовное дело против бывшего руководителя Государственного центра оборонной логистики и закупок (VALIC), бригадного генерала Эрвинса Копейки, продолжат рассматривать в следующем году. Очередное заседание Рижского городского суда назначено на 10 февраля 2027 года в 10:00, сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на суд.

Копейку обвиняют в служебном подлоге, связанном с оформлением документов о списании средств индивидуальной защиты, приобретенных благодаря помощи США. Всего по делу проходят три человека: двоих обвиняют в совершении служебного подлога группой лиц, третьего — в пособничестве.

Что, по версии прокуратуры, произошло?

Согласно обвинению, в период с 25 мая по 6 июля 2022 года Копейка совместно с другим должностным лицом VALIC при содействии делопроизводителя подготовил задним числом служебный отчет о списании средств индивидуальной защиты. Прокуратура считает, что таким образом обвиняемые пытались скрыть недостачу имущества, полученного благодаря пожертвованию посольства США.

Впоследствии, по версии обвинения, поддельный отчет внесли в систему документооборота Министерства обороны, а его исполнение подтвердили.

Расследование проводила Военная полиция, которая впоследствии предложила привлечь участников предполагаемого подлога к уголовной ответственности.

Сам Копейка предъявленное обвинение не признает. Из двух других обвиняемых одна признает вину частично, другая — полностью.

За совершение такого преступления предусмотрены лишение свободы на срок до четырех лет, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Как к делу причастна помощь США латвийским школам?

История началась еще в период пандемии Covid-19. В конце мая 2020 года США предоставили Латвии помощь на сумму 13 500 евро для приобретения дезинфицирующих средств и одноразовых перчаток. Эти материалы предназначались для обеспечения безопасного проведения централизованных экзаменов в латвийских школах. Закупленную продукцию доставляли в образовательные учреждения Национальные вооруженные силы в сотрудничестве с самоуправлениями.

Первоначально имущество числилось на балансе Государственного центра военных объектов и закупок. Позднее учреждение реорганизовали, и его функции перешли к VALIC, которым руководил Копейка.

Как ранее рассказывала передача Латвийского телевидения De facto, к тому времени дезинфицирующие средства и перчатки уже были распределены по школам. Поэтому важным обстоятельством дела является не только наличие имущества, но и то, каким образом его движение и списание отражались в официальных документах.

При этом обвинение касается предполагаемой фальсификации служебного отчета. Из предъявленных обвинений не следует, что Копейка лично присвоил пожертвованные средства.

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Копейка считает уголовное дело связанным с собственными проверками

Бывший руководитель VALIC ранее высказывал предположение, что уголовное преследование могло быть связано с его деятельностью по проверке закупок оборонного ведомства. В интервью программе De facto он заявлял, что проводил углубленные проверки и выявил возможные нарушения, включая подделку документов и признаки запрещенных соглашений. По его словам, именно в период этих проверок вновь возник вопрос о событиях, произошедших несколькими годами ранее.

Копейка также утверждал, что установил лиц, ответственных за скандальную закупку продовольствия для армии на сумму 220 миллионов евро. Однако это утверждения самого бывшего руководителя VALIC. Доказательств того, что уголовное дело против него было возбуждено в качестве ответной меры за проверки, не представлено.

Как это связано со скандалом вокруг армейского питания?

Имя Копейки ранее фигурировало в расследовании обстоятельств крупной закупки продовольствия для Национальных вооруженных сил. Контракт стоимостью до 220 миллионов евро вызвал широкий общественный резонанс и вопросы к организации оборонных закупок.

Министерство обороны применило к Копейке дисциплинарное взыскание, предусматривавшее удержание части месячной зарплаты в течение определенного периода.

Он обжаловал это решение.

Однако скандальная закупка продовольствия и нынешнее уголовное дело о служебном подлоге — разные разбирательства. Их не следует объединять в одно обвинение.

Почему генерал больше не руководит VALIC?

Весной 2024 года на фоне уголовного процесса Копейку отстранили от должности руководителя Государственного центра оборонной логистики и закупок. Позднее президент Латвии Эдгар Ринкевич принял решение об увольнении Копейки с военной службы.

В конце 2024 года прокуратура передала уголовное дело в Рижский городской суд. Судебное разбирательство продолжается, и решение о виновности бывшего руководителя центра пока не принято.

Следующее заседание назначено на 10 февраля 2027 года. До вступления в силу обвинительного приговора Копейка, как и другие обвиняемые, считается невиновным.