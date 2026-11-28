Всего несколько минут потребовалось огню, чтобы уничтожить деревянную хозяйственную постройку с гаражом и автомобилем в Нерете. Однако уже на следующее утро на месте пожара кипела работа: соседи, друзья и родственники пострадавшей семьи приехали с инструментами и тяжелой техникой, чтобы помочь расчистить территорию и подготовить ее к восстановлению, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3 .

Пожар начался около часа дня, когда хозяин дома Лаурис занимался ремонтом автомобиля. Машина ранее пострадала из-за упавшего на нее дерева, и мужчина восстанавливал поврежденную крышу.

Сам Лаурис после пережитого не захотел разговаривать с журналистами. О случившемся рассказали его друзья Вилнис и Айварс.

«Машина стояла на подъемнике. Он сваривал крышу автомобиля. Вырезал часть крыши, и искорка куда-то попала», — вспоминают мужчины.

По словам очевидцев, деревянную постройку охватило огнем менее чем за пять минут. Хозяину удалось выбраться невредимым, однако спасти автомобиль и гараж уже не получилось.

В тушении пожара участвовали 13 спасателей и четыре пожарные автоцистерны. Помогали им и жители улицы Калею. Сосед Эдийс рассказал, что вместе с пожарными пытался выносить вещи, до которых еще не добралось пламя. Благодаря этому удалось сохранить часть запасов дров и несколько инструментов.

Самое главное — огонь не перекинулся на жилой дом.

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На следующий день собрались все

Когда журналисты приехали в Нерету, на месте сгоревшего гаража уже шла масштабная уборка. Обломки конструкций с помощью техники грузили в самосвал и вывозили на свалку. Остальные добровольцы разбирали завалы вручную. Вместе со всеми трудились Лаурис и его супруга.

Друзья семьи были настроены решительно: сначала необходимо расчистить территорию, а затем можно будет приступать к восстановлению постройки.

«Техника у нас есть. Сегодня здесь все сразу уберут, и будет чисто. Завтра уже можно заливать фундамент, и новая постройка будет стоять! В Нерете так принято!» — говорят Вилнис и Айварс.

Помощь окружающих особенно важна для семьи, поскольку ни уничтоженный огнем автомобиль, ни гараж не были застрахованы. Расходы на восстановление имущества предстоит покрывать самостоятельно.

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«Нерета маленькая — нужно помогать друг другу»

По словам близких, Лаурис и его супруга сами никогда не отказывали окружающим в помощи. Теперь настала очередь друзей и соседей поддержать их.

«Они оба хорошие люди. Нерета маленькая — нужно помогать друг другу, особенно в таких ситуациях. И именно в таких ситуациях понимаешь, кто твой настоящий друг», — говорит родственница семьи.

Она также обратилась к журналистам Degpunktā с просьбой помочь найти людей, готовых оказать семье посильную поддержку.

Пока от гаража и автомобиля остались лишь обгоревшие конструкции и металлолом, жители Нереты уже строят планы по восстановлению уничтоженной постройки.