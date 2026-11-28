Запах дыма в квартирах заставил жителей двухэтажного деревянного дома в рижском микрорайоне Чиекуркалнс срочно выйти на улицу. На лестничной клетке загорелись электрические провода, а дым быстро распространился по зданию. Одной из жительниц потребовалась медицинская помощь, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3 .

Пожар произошел в доме на улице Чиекуркална 1-я поперечная. Почувствовав запах гари и обнаружив открытое пламя, жильцы вызвали спасателей и поспешили покинуть здание.

«Мы просто почувствовали дым и вышли наружу, пока еще была возможность», — рассказали жители дома.

Чтобы выбраться через задымленные помещения, людям пришлось прикрывать рот тканью.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Одна из женщин успела надышаться дымом. Ее осмотрели медики, однако госпитализация не потребовалась — необходимую помощь оказали на месте.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> Ночная тревога в Валмиере: 22 человека срочно эвакуировали из пятиэтажки

Небольшой очаг, но серьезная опасность

Как рассказал командир отделения 6-й части Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Эдуардс Линде, электрические провода загорелись на лестничной клетке первого этажа, после чего второй этаж заполнился дымом.

Площадь возгорания составила всего два квадратных метра. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание. Особую опасность представляло расположение очага: огонь возник в общем коридоре, через который жильцы покидают здание. Даже небольшой пожар в таком месте способен отрезать людям путь к выходу.

Кроме того, поскольку дом деревянный, существовал риск распространения огня по перекрытиям и другим конструкциям, в том числе скрытым от глаз. Чтобы исключить такую возможность, пожарные обследовали здание с помощью тепловизора.

«Очень повезло, что огонь не распространился на другие конструкции», — отметил представитель ГПСС.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> 27 человек эвакуированы: мощный пожар в деревянном доме в Юрмале оставил семьи без жилья

Ликвидировать пожар удалось менее чем за час. После дополнительного обследования помещений и проверки конструкций спасатели разрешили жильцам вернуться в свои квартиры.