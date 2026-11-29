Жизнь полна неожиданностей, и не всегда приятных. И, надо признать, вероятность столкнуться с подобными неожиданностями с каждым днём становится всё выше. Соответственно, нужно не просто решить, что делать, но и принять решение срочно. Поэтому вопрос, заданный читателем во время одной из наших «горячих линий», нас совсем не удивил.

Звучал вопрос так: «В службе скорой медицинской помощи существует понятие „необоснованный вызов“. И, насколько мне известно, если человек вызывает „неотложку“ в ситуации, когда это не связано с серьёзной угрозой жизни или здоровью, ему могут даже выставить за это штрафной счёт.

А существует ли понятие „необоснованный вызов“ в случае, когда речь идёт о вызове какой-то другой оперативной службы — полиции, пожарно-спасательной или газовой службы (например, сотрудники приехали, а на месте вызова ничего не происходит)? Какое наказание грозит за такой вызов?

Но самое главное — как поступать жителю в ситуации, когда он подозревает, что произошло чрезвычайное происшествие, но не уверен в этом на 100%? Звонить в службу, рискуя напрасно потратить время и ресурсы оперативной службы (и, возможно, получить за это наказание)? Или не звонить, рискуя тем, что произойдёт какой-то инцидент, а помощь опоздает? Читатель bb.lv»

GASO: «Сообщайте обязательно!»

Как пояснила специалист по связям с общественностью АО GASO Яна РУБИНЧИК, необоснованные вызовы — совсем не редкость, и они являются совершенно нормальной частью повседневной работы аварийной службы оператора газораспределительной системы.

Например, иногда оказывается, что подозрительный запах, который почувствовал человек, вообще не связан с газом. В других случаях после приезда специалистов выясняется, что запах связан не с природным газом, а со сжиженным нефтяным газом (SNG/LPG), который используется в бытовых баллонах. В таких ситуациях вызов передаётся Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), поскольку реагирование на подобные случаи входит в её компетенцию.

Поводы для вызова бывают самые разные, но аварийная служба GASO всегда придерживается простого принципа: лучше перестраховаться и проверить ситуацию, чем пропустить возможную утечку газа.

Важный момент: природный газ сам по себе не имеет запаха. Поэтому, чтобы его утечку можно было быстро обнаружить, в газ добавляют специальное пахучее вещество — одорант. И совершенно не имеет значения, где именно появился запах — в квартире, на лестничной клетке, возле дома или просто на улице: лучше сообщить о подозрении специалистам и позволить им оценить ситуацию.

И не нужно бояться обращаться в аварийную службу: даже если после приезда специалистов утечка природного газа не подтвердится, никакого наказания за такой вызов не последует. Если есть подозрение на утечку, звонить нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО.

При этом важно понимать: если человек умышленно сообщает о несуществующей аварии, когда никаких оснований для этого нет, он может создать опасную ситуацию, поскольку в это время бригада GASO может быть нужна в другом месте, где действительно произошла авария. А в таких ситуациях может иметь значение каждая минута, ведь речь идёт о безопасности людей!

ГПСС: приедем, оценим на месте, окажем помощь

Не бояться и обязательно сообщать о возможных ЧП призвала жителей и руководитель отдела информирования и просвещения Управления превенции Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Виктория Грибусте:

— Государственная пожарно-спасательная служба реагирует на все поступающие вызовы, относящиеся к её компетенции. Если человек подозревает, что произошёл пожар, дорожно-транспортное или другое происшествие, требующее помощи ГПСС, пожарные и спасатели выезжают на место происшествия, чтобы оценить ситуацию и в случае необходимости оказать помощь.

И хотя бывают случаи, когда вызов оказывается ложным и угрозы на месте происшествия нет, гораздо чаще первоначальные подозрения людей всё-таки подтверждаются, и прибытие пожарных-спасателей имеет решающее значение для предотвращения угрозы или спасения людей.

Поэтому мы призываем жителей не бояться сообщать о возможной угрозе. Если возникает подозрение, что где-то случился пожар, произошёл несчастный случай или возникла другая ситуация, которая может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества людей, нужно незамедлительно звонить по номеру 112.

В то же время важно понимать: если человек неоднократно звонит в Государственную пожарно-спасательную службу, а сотрудники, реагируя на эти вызовы, устанавливают, что он сознательно предоставил ложную информацию и ввёл службу в заблуждение, такие сведения передаются в Государственную полицию для дальнейшего расследования.

Цена «невинной шутки»

Казалось бы, элементарно: задача оперативных служб — спасение людей и устранение опасности для их жизни, здоровья и имущества. Соответственно, ложный вызов ставит под угрозу чью-то жизнь, здоровье и имущество, поскольку сотрудники оперативной службы, вызванные куда-то «в шутку», могут не успеть вовремя прибыть туда, где их помощь действительно жизненно необходима, а счёт идёт буквально на секунды.

Не случайно за такие проступки предусмотрена отнюдь не шуточная ответственность, о чём нашему изданию сообщила старший специалист отдела по связям с общественностью Гита Гжибовска:

— За необоснованный вызов специальных (оперативных) служб предусмотрена ответственность по статье 7 Закона об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка.

Согласно пункту 1 упомянутой статьи, за необоснованный вызов пожарно-спасательной службы, полиции, пограничной службы или Службы береговой охраны на виновное лицо может быть наложен денежный штраф в размере:

— для физического лица — от семи до двадцати восьми штрафных единиц (35–140 евро);

— для юридического лица — от двадцати восьми до двухсот восьмидесяти штрафных единиц (140–1400 евро).

В свою очередь, пункт 2 статьи 7 гласит, что за распространение информации о ложном событии или за инсценировку ложного события, в результате чего сотрудникам пожарно-спасательной службы, полиции, пограничной службы или береговой охраны в соответствии с их обязанностями, указанными в нормативных актах, пришлось участвовать в реагировании на такую информацию или событие, на нарушителя налагается штраф в размере:

— для физического лица — от семи до сорока двух штрафных единиц (35–210 евро);

— для юридического лица — от ста сорока до тысячи четырёхсот двадцати штрафных единиц (700–7100 евро).

Каждый умышленно ложный вызов создаёт неоправданную дополнительную нагрузку на оперативные службы, тем самым задерживая реагирование на реальные чрезвычайные ситуации. В случаях, когда кто-то действительно находится в опасности, каждая секунда может быть решающей.

Однако следует подчеркнуть, что ответственность предусмотрена только в тех случаях, когда оперативные службы были вызваны заведомо необоснованно.

Если есть подозрение, что совершено преступление или возникла какая-то другая чрезвычайная ситуация, жителям обязательно следует сообщать о своих опасениях в правоохранительные структуры. Полиция оценит полученную информацию и проверит, действительно ли произошло что-то, что требует вмешательства оперативных служб.