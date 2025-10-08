Baltijas balss logotype
Два важных этапа. Что нужно сделать осенью, чтобы победить паршу на яблонях

Дом и сад
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Два важных этапа. Что нужно сделать осенью, чтобы победить паршу на яблонях

Парша - одна из наиболее серьезных болезней яблонь. Поэтому так важно своевременно выявить это заболевание и принять меры для его лечения.

«Лучшая защита – высадка саженцев, не восприимчивых к грибку Venturia inaequalis, так по-научному называется парша, - говорит садовод Олег Кобец. - Существует 17 генов, обеспечивающих иммунитет яблонь к парше, используя их комбинацию селекционеры научились выводить сорта, устойчивые к этому заболеванию. Но, к сожалению, парша в десятых годах XXI века смогла «обойти» защиту гена Rvi6, на основе которого созданы большинство таких устойчивых гибридов. Это значит, что в ближайшем будущем многие сорта лишатся своего иммунитета».

Однако это не повод для паники, заверяет эксперт. Просто при покупке саженцев учитывайте не только наличие Rvi6, но и всю пирамиду генов, - сколько из 17 защитных генов присутствуют в сорте. Так, у сорта «Джин» три таких гена, у «Азимута» - пять, у «Веста» - шесть. Чем их больше, тем выше сопротивляемость к грибку.

«Даже если у вас старый сад с деревьями, потерявшими иммунитет, парша не приговор. Ее можно победить, если начать решать проблему ранней весной, когда дерево еще даже не проснулось, в конце марта-начале апреля, - подчеркивает Олег Кобец. - Идеальная температура для спор - от 18 до 23 градусов, именно в период цветения чаще всего и происходит заражение дерева. Поэтому упустив время весной, осенью вместо плода можно получить черный комочек».

Что нужно сделать осенью

Обработка сада осенью не даст спорам перезимовать, а очистка дерева от микроорганизмов оздоровит его и поможет лучше перенести холода. Проходит она после сбора урожая, но до наступления холодов.

«Обработку лучше проводить по окончанию листопада, это позволит получить максимальный результат. Однако многие садоводы хотят, чтобы урожай сохранился максимально долго и в этом случае проводят за две недели до сбора урожая опрыскивание препаратами, содержащими трифлоксистробин, - советует Олег Кобец. - Он подавляет не только паршу, но и мучнистую росу и многие заболевания, в том числе и те, которыми плоды болеют при хранении. Это мера направлена в первую очередь на сохранение урожая».

Качественное лечение парши осенью включает два этапа, - уборка и обработка. Первым делом сад очищается от опавшей листвы и сухих веток, поскольку споры зимуют именно на них. Собранную листву, ветки и пораженные плоды лучше сжечь. Без генеральной уборки сада все последующие меры станут бесполезными.

**Какие выбрать средства для лечения парши на яблоне **

Очистив сад, выбирайте из десятков вариантов препаратов. «Традиционными считаются 3% растворы медного или железного купороса, - делится рецептами Олег Кобец. - Некоторые готовят бордосскую жидкость, - в 10 литров воды добавляют 100 грамм негашенной извести и 100 грамм медного купороса. На мой взгляд, наиболее эффективны средства, содержащие трехосновный сульфат меди. Ионы меди проникают в клетки грибка и вызывают необратимые последствия, приводящие к его гибели. Причем в спорах Venturia медь достигает значительно большей концентрации, чем в клетках растения, то есть такие препараты безопасны для деревьев. Хорошее антигрибковое действие у карбомида. Его можно добавить к медному купоросу или трехосновному сульфату меди для усиления их эффекта или использовать самостоятельно.

Карбомид пользуется популярностью у сторонников органического земледелия, он абсолютно экологичен и используется даже при производстве жевательной резинки. Его просторечное название – мочевина. Однако у карбомида есть серьезный минус, - в его составе 46% азота. При обработке дерева одновременно уничтожается грибок и происходит подкормка удобрением. Азот из мочевины подпитывает растение и провоцирует раннее пробуждение и цветение. Бутоны распускаются на 4 дня раньше. Это крайне опасно для сада в северных и центральных районах, поскольку растет риск попасть в заморозок в период цветения и лишиться урожая.

Какой бы препарат вы ни выбрали, избегайте распространенных ошибок, - обрабатывать нужно не только крону, но и кору и приствольный круг, споры зимуют и в них. И ни в коем случае не пытайтесь сделать средство мощнее, не превышайте концентрацию, указанную на упаковке, чтобы из лекарства не сделать яд для растения».

Повторное заражение яблони весной

К сожалению, никто не застрахован от повторного заражения. Если рядом с вашим садом находится запущенный участок с больными деревьями, оно гарантировано на 99,9%. После созревания споры выбрасываются вверх на 3-5 сантиметров, а затем переносятся ветром на расстояние до 20 метров. Расстояние небольшое, но споры могут переносить и насекомые, и птицы и даже сам владелец сада. Происходит это весной. Поэтому чтобы защитить излеченное дерево, проведите профилактическую обработку до начала цветения.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео