Специально для цветоводов, которые против химии на своем подоконнике, расскажем об уникальном средстве. Эта подкормка готовится из лаврового листа. Оказывается, эта специя творит настоящие чудеса с комнатными растениями. А именно укрепляет и стимулирует к росту. И все это благодаря химическому составу.

Для того, чтобы комнатные растения радовали вас сочной зеленью и пышным цветением, им нужен хороший уход и регулярные подкормки.

Конечно, сегодня в магазинах можно найти множество разнообразных удобрений, однако вовсе не обязательно отправляться туда за эффективной подкормкой. Достаточно просто зайти к себе на кухню.

Ведь упаковка лаврового листа наверняка есть практически в каждом доме. И наверняка большинство из вас использует его лишь по прямому назначению — при готовке. Но на самом деле лавровый лист также можно использовать и в цветоводстве.

Чем полезен лавровый лист для комнатных растений

В листиках лавра оказывается огромное количество полезных веществ:

Витамины группы В. Они очень нужны растениям для правильного развития. Эта группа витаминов укрепляет корневую систему, стимулирует рост, укрепляет иммунитет и за счет этого помогает спасти цветы настолько ослабленные, у которых как кажется и шансов то нет. .

Витамин С. Его в лавре предостаточно. А это значит, что растение будет лучше сопротивляться болезням. Кроме того, внесение витамина С – это своего рода защита от хлороза. Доказано, что витамин С ускоряет рост растений. Не зря же аскорбинку используют как удобрение.

Микро и макроэлементы. В лавре достаточно много марганца, железа, меди, магния, фосфора, цинка, кальция. Поэтому подкормка растений лаврушкой позволит пополнить запасы питательных веществ.

Эфирные масла. Эти вещества обладают антисептическими и обеззараживающими свойствами. Масла, попадая в грунт, обеззараживают и его и корневую систему, при этом еще и отпугивают вредителей.

Фитонциды. Лавр содержит большое количество фитонцидов, которые при попадании в почву задерживают рост и размножение патогенных микроорганизмов и при этом стимулируют рост хороших «жителей» горшка. И наконец лавровый лист богат уксусной и муравьиной кислотами, которые оказывают отличное стимулирующее действие на растения.

Всё это делает лавровый лист отличным удобрением для ваших комнатных растений.

Рецепт подкормки комнатных растений лавровым листом

Рецепт подкормки комнатных растений лавровым листом очень прост. Всё что нужно – это приготовить настой:

Достаточно взять 4 лавровых листа и залить их 1 л теплой, около 70 градусов, воды. Даем листу настояться в течение 3-4 часов и удобрение готово. Использовать его можно как по листу, так и для корневой подкормки. Однако все хорошо в меру, поэтому проводить такую подкормку нужно не чаще 1 раза в месяц.

Способы использования лаврового настоя для комнатных растений

Средство на основе листьев лавра можно использовать и для полива, и для обработки растений по листьям:

Растения, которые вы только что принесли домой неважно из магазина или от соседки, нужно обработать лавровым настоем. Это обеззаразит поверхность листиков и сократит риск, что какие-нибудь заболевания или вредители поселятся на вашем подоконнике.

Горшки с цветами можно ставить в тазик с раствором лаврового листа на несколько минут, чтобы насытить грунт полезными витаминами и микроэлементами.

Если замечено что растение чахнет из-за проблем с корневой системой, то неплохо при пересадке обработать корни настоем лавра. А именно пока готовится новая почвосмесь поместить корни растения в настой.

Поможет настой лавра справится и с таким неприятным жителем, как паутинный клещ. Несколько каждодневных опрыскиваний избавит растения от вредителя.

Безусловно комплексных удобрений лавровый лист не заменит. Но замечено, что регулярные поливы лавровым настоем (достаточно раз в месяц) дают заметные результаты – улучшается рост, растения перестают чахнуть и вянуть, становятся более выносливыми, в том числе к недостатку влаги, сообщает журнал "Новый очаг".