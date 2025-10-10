Baltijas balss logotype
Как быстро избавиться от плесени в квартире 0 1028

Дом и сад
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро избавиться от плесени в квартире

Мыльный раствор и уксус помогут эффективно справиться с плесенью, рассказал эксперт по строительным материалам Ф. Васильев.

По словам специалиста, плесень представляет угрозу для здоровья человека. Если грибок не успел сильно распространиться, удалить его не составит труда.

Участки площадью до 1 кв. м можно очистить мыльным раствором, а затем обработать антисептиком или уксусом.

Однако если плесень проникла в пористые материалы, такие как гипсокартон, обработка уже не поможет — повреждённую область нужно полностью заменить, подчеркнул эксперт.

#полезно знать
Оставить комментарий

СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 36
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 13
Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 12
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 79
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 77
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский
Видео