Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 0 1983

Дом и сад
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок

Раньше считалось, что сажать озимый чеснок нужно 14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Про этот день говорили: «До обеда – осень, после обеда – зима». Но сейчас климат сильно изменился. Многие дачники выжидают с посадкой до конца октября, а то и до середины ноября.

На самом деле ориентироваться нужно не на точные даты, а на погоду. Сажать чеснок надо примерно за 3 недели до наступления заморозков. При этом заморозками следует считать не выпавший на пару-тройку дней снег, а стабильное снижение температур: ночью ниже нуля, днём в районе +5.

Место под солнцем

Чеснок предпочитает солнечные, хорошо проветриваемые участки. Почва – нейтральная или слабощелочная. Можно добавить перепревший навоз, торф или биогумус.

Важно учитывать, какие культуры ранее росли на этом участке. Лучшие предшественники чеснока – бобовые (горох, фасоль, арахис, чечевица, соя); злаковые (овёс, пшеница, ячмень, кукуруза, рожь); бахчевые (тыквы, арбузы, дыни, патиссоны, кабачки); капуста всех видов.

Существует несколько культур, которые считаются нежелательными предшественниками для чеснока, поскольку они имеют схожие болезни (например, фузариоз). Это лук и другие луковичные, а также паслёновые (картофель, помидоры, баклажаны).

Главные правила

Помните про правила севооборота, соблюдайте интервал в 3–4 года перед повторной посадкой на прежнем участке. Грядки под чеснок нужно подготовить заранее. Идеально – за месяц до посадки. Если времени не хватает – хотя бы за 10 дней до предполагаемого срока. После того как вы перекопали землю, поверхность надо выровнять и слегка уплотнить, поскольку чеснок не будет расти в рыхлой почве.

Сами зубчики чеснока перед посадкой можно поместить в слабый раствор марганцовки, но многие пропускают этот пункт. Главное, чтобы зубчики были крупными, здоровыми и без видимых повреждений. Ну и, конечно, сажать надо озимые сорта, которые способны пережить морозы до –35°C.

Оптимальная схема посадки – 20–25 сантиметров между рядами и 8–10 сантиметров между зубчиками. Это обеспечит достаточно места для питания и упростит уход за растениями весной. Зубчики размещают основанием вниз, для расчёта глубины посадки рекомендуется умножить высоту зубчика на 3. Например, если эта высота составляет 2 сантиметра, то глубина посадки должна быть 6 сантиметров.

Спасение в холод

Как только начнутся серьёзные заморозки, грядку следует укрыть. Для этого подходят сухие листья, лапник, солома, торф или перегной. Слой должен быть толщиной примерно 5–7 сантиметров. Такое «одеяло» защитит зубчики от перемерзания и потери влаги. В регионах с суровыми зимами дополнительно можно накрывать грядку спанбондом или агроволокном, прижимая по краям камнями.

Весной, как только снег растает, укрытие необходимо будет снять, чтобы почва прогрелась и ростки не начали гнить.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
В Германии из ботанического сада похитили самый зловонный цветок на планете
Изображение к статье: В Германии из ботанического сада похитили самый зловонный цветок на планете
Как правильно использовать искусственный интеллект для планирования отпуска — эксперты
Изображение к статье: Как правильно использовать искусственный интеллект для планирования отпуска — эксперты
Сколько раз осенью может быть бабье лето?
Изображение к статье: Сколько раз осенью может быть бабье лето?
Изображение к статье: Садовод рассказала, как сделать мышеловку из ведра и доски
Садовод рассказала, как сделать мышеловку из ведра и доски 139
Изображение к статье: Народные приметы на 17 октября — Ерофеев день
Народные приметы на 17 октября — Ерофеев день 254
Изображение к статье: Как не ошибиться при выборе бензопилы?
Как не ошибиться при выборе бензопилы? 115
Изображение к статье: Как часто надо поливать кактус осенью и зимой?
Как часто надо поливать кактус осенью и зимой? 160

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2462
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 0
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 26
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 78
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из который уволилось 20 учителей 134
Изображение к статье: Наш мощный биологический компьютер. Иконка видео
Техно
В Джорджтаунском университете раскрыли главную тайну мозга 36
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2462
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 0
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео