Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 0 913

Дом и сад
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги

Сон на левом боку благоприятно влияет на организм, заявила диетолог Р. Наварро в беседе с 20minutos.

По словам специалиста, в таком положении съеденная пища легче продвигается, а печень работает эффективнее.

Кроме того, на левом боку сердцу проще перекачивать кровь. Главная вена, по которой кровь поступает от ног, находится справа, поэтому сон на левом боку снижает давление на нее и улучшает кровообращение.

Такое положение также помогает облегчить изжогу.

Особенно полезно оно для беременных, поскольку улучшает кровоснабжение плаценты и уменьшает давление на почки и печень, добавила эксперт.

Ранее хирург Д. Оливейра посоветовал людям, привыкшим засыпать на животе, сменить позу. При таком положении шейный отдел позвоночника долгое время находится в повороте, что создает нагрузку на шею и вызывает боли, отметил медик.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
8
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Будет цвести как сумасшедший: названо лучшее удобрение для рождественского кактуса
Изображение к статье: Будет цвести как сумасшедший: названо лучшее удобрение для рождественского кактуса
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Надо ли осенью проводить обработку сада железным купоросом?
Изображение к статье: Надо ли осенью проводить обработку сада железным купоросом?
Как избавиться от конденсата на окнах?
Изображение к статье: Как избавиться от конденсата на окнах?
Изображение к статье: Сжигать или закапывать? Что делать с опавшими листьями в саду
Сжигать или закапывать? Что делать с опавшими листьями в саду 333
Изображение к статье: Почему яблоки становятся стекловидными и невкусными?
Почему яблоки становятся стекловидными и невкусными? 124
Изображение к статье: Нельзя бросать слишком рано: до какого времени нужно косить газон осенью
Нельзя бросать слишком рано: до какого времени нужно косить газон осенью 365
Изображение к статье: Народные приметы на 21 октября — Трифон и Пелагия
Народные приметы на 21 октября — Трифон и Пелагия 158

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 4
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 14
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 11
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 18
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 19
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 16
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 4
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 14
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 11

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео