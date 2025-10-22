Baltijas balss logotype
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги

Дом и сад
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги

Сон на левом боку благоприятно влияет на организм, заявила диетолог Р. Наварро в беседе с 20minutos.

По словам специалиста, в таком положении съеденная пища легче продвигается, а печень работает эффективнее.

Кроме того, на левом боку сердцу проще перекачивать кровь. Главная вена, по которой кровь поступает от ног, находится справа, поэтому сон на левом боку снижает давление на нее и улучшает кровообращение.

Такое положение также помогает облегчить изжогу.

Особенно полезно оно для беременных, поскольку улучшает кровоснабжение плаценты и уменьшает давление на почки и печень, добавила эксперт.

Ранее хирург Д. Оливейра посоветовал людям, привыкшим засыпать на животе, сменить позу. При таком положении шейный отдел позвоночника долгое время находится в повороте, что создает нагрузку на шею и вызывает боли, отметил медик.

Видео