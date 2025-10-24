Baltijas balss logotype
На стенках чашек бурый налет? Эксперт рассказала, как его удалить и не навредить здоровью

Дом и сад
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На стенках чашек бурый налет? Эксперт рассказала, как его удалить и не навредить здоровью

На стенках чашек со временем появляется стойкий бурый налет. Он не смывается обычной губкой и заставляет задуматься — а не вредно ли вообще пить из такой посуды?

На этот вопрос ответила нутрициолог Дарья Ярыгина, объяснив, откуда берется налет и как от него избавиться.

Что представляют собой чайный и кофейный налет

Налет на стенках чашек образуется из-за танинов и кофеина — природных фенольных соединений, которые взаимодействуют с минералами в воде, объяснила эксперт. Эти вещества придают напиткам терпкий вкус и аромат, но при оседании на стенках чашки образуют характерную темную пленку.

Опасен ли налет на чашках

Налет выглядит некрасиво, но в реальности никак не влияет на сами напитки.

«Сам по себе он [налет] не токсичен и не опасен для здоровья, если посуда регулярно моется», — уточняет нутрициолог.

Однако со временем на внутренней части посуды оседают:

пыль;
жир;
микроорганизмы.

Все они «задерживаются» на загрязненных стенках, и напитки приобретают неприятный привкус и запах.

Как безопасно удалить налет

По словам нутрициолога, мощная бытовая химия для мытья чашек не нужна.

«Налет от чая и кофе легко удаляется содой, лимонной кислотой или влажной солью», — уточнила Дарья Ярыгина.

Видео