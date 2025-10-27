Baltijas balss logotype
Что нельзя жарить на антипригарной сковороде — объяснили эксперты 0 163

Дом и сад
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что нельзя жарить на антипригарной сковороде — объяснили эксперты

Антипригарная сковорода — незаменимая помощница на кухне, но есть блюда, для которых она категорически не подходит.

Эксперты портала Simply Recipes предупредили кулинаров, что готовить стейк можно на чем угодно, но не на посуде с антипригарным покрытием.

Почему антипригарное покрытие не подходит для стейков

Чтобы стейк получился с аппетитной корочкой, нужна температура не ниже 200–220 °C. Однако, такие условия губительны для антипригарного покрытия. При перегреве поверхность начинает разрушаться и выделять вредные пары, заявила кулинарный блогер Джоанн Галлахер.

Для идеального стейка лучше использовать чугунную или стальную сковороду. Они медленно, но равномерно нагреваются, не разрушаясь от высокой температуры.

Что делать, если еда прилипает к антипригарной сковороде

Физик Александр Федорченко вместе с группой ученых из Чешской академии наук смогли экспериментальным путем объяснить, почему еда прилипает к сковороде во время жарки.

Оказалось, во всем виноват неравномерный нагрев.

«В процессе термокапиллярной конвекции масло быстрее нагревается в центре сковороды и затем «расходится» к краям», — отметили эксперты.

Избежать пригорания и сохранить покрытие получится, если:

наливать на дно хорошо разогретой посуды немного масла;
сразу использовать сковороду с толстым дном;
готовить на среднем огне.

Если блюдо позволяет, периодически помешивайте еду — так она равномерно прогреется и точно не пристанет ко дну.

