Осенью дачники очищают участок, обрезают растения и убирают опавшие листья. Но, оказывается, это не всегда необходимо.

Почему не стоит убирать сад на зиму?

Опавшая листва разлагается, насыщая почву полезными веществами, а это уменьшает потребность в удобрениях.

Бабочки и пчелы прячутся в растениях, чтобы защититься от морозов, благодаря чему сохраняется их популяция.

Златоглазки и божьи коровки, которые зимуют в саду, помогают сдерживать численность вредителей с приходом тепла.

Ботва помогает корням растений перезимовать, не давая им замерзнуть.

Опавшая листва создает мульчу, предотвращающую эрозию почвы и защищающую корни растений.

Семена растений способны самопроизвольно прорасти с приходом тепла.

Мертвые корни и органические остатки способствуют размножению полезных почвенных микробов.

Отмершие корни и листва оберегают грунт от смыва водой и выдувания ветром.

Весной оставленные мертвые корни создают каналы, благодаря которым грунт насыщается кислородом.

Птицы добывают спрятанные в листьях семена и насекомых, за счет чего успешно переносят зиму и не дают вредителям слишком активно размножаться.

Весной сухие растения проще убрать.

Зимой, под снегом, «неубранный» сад смотрится очень красиво.