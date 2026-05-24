Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эффективная подкормка для крыжовника: крупные и сладкие ягоды 0 41

Дом и сад
Дата публикации: 24.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эффективная подкормка для крыжовника: крупные и сладкие ягоды

Крыжовник, как и многие садовые культуры, требует не только плодородной почвы, но и правильного питания.

 

Существует простая подкормка, которая может значительно повысить урожай. Она не только увеличивает количество собранных ягод, но и их размер.

Как приготовить питательную подкормку для крыжовника

Для приготовления подкормки в 10 литрах воды растворите 1 килограмм куриного помета. Если у вас нет возможности собрать помет в курятнике, можно использовать гранулированный навоз.

Тщательно перемешайте воду с удобрением и оставьте настаиваться на 10 часов. Затем 1 литр полученного концентрата разбавьте в 9 литрах воды.

На один куст крыжовника рекомендуется использовать 1-2 литра готового раствора. Однако перед поливом почву под кустом следует увлажнить, чтобы избежать ожога корней.

Подкормку лучше всего вносить в конце мая или начале июня. Дачники, которые уже опробовали это средство, отмечают, что благодаря ему увеличился урожай крыжовника и улучшилось качество плодов.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какой овощ стоит сажать рядом с томатами
Изображение к статье: Как добиться шикарного урожая клубники: советы по уходу
Изображение к статье: Эффективный способ использования стирального порошка
Изображение к статье: 5 распространенных ошибок при высадке рассады томатов в теплицу и на огород

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как сварить кукурузу за 15 минут, чтобы она была мягкой и сладкой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Где высаживать кабачки для получения двойного урожая
Дом и сад
Изображение к статье: Готовим домашнее мороженое из трех ингредиентов: вкуснее магазинного
Еда и рецепты
Изображение к статье: Осторожно, злой хомяк: ученые случайно вывели агрессивных грызунов
В мире животных
Изображение к статье: Как определить, что ваш кот грустит: 6 признаков
В мире животных
Изображение к статье: Святой Епифан
Наша Латвия
Изображение к статье: Как сварить кукурузу за 15 минут, чтобы она была мягкой и сладкой
Еда и рецепты
Изображение к статье: Где высаживать кабачки для получения двойного урожая
Дом и сад
Изображение к статье: Готовим домашнее мороженое из трех ингредиентов: вкуснее магазинного
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео