Крыжовник, как и многие садовые культуры, требует не только плодородной почвы, но и правильного питания.

Существует простая подкормка, которая может значительно повысить урожай. Она не только увеличивает количество собранных ягод, но и их размер.

Как приготовить питательную подкормку для крыжовника

Для приготовления подкормки в 10 литрах воды растворите 1 килограмм куриного помета. Если у вас нет возможности собрать помет в курятнике, можно использовать гранулированный навоз.

Тщательно перемешайте воду с удобрением и оставьте настаиваться на 10 часов. Затем 1 литр полученного концентрата разбавьте в 9 литрах воды.

На один куст крыжовника рекомендуется использовать 1-2 литра готового раствора. Однако перед поливом почву под кустом следует увлажнить, чтобы избежать ожога корней.

Подкормку лучше всего вносить в конце мая или начале июня. Дачники, которые уже опробовали это средство, отмечают, что благодаря ему увеличился урожай крыжовника и улучшилось качество плодов.