Получение двойного урожая кабачков — это реальность, если знать, где их сажать.

Для успешного выращивания кабачков их следует высаживать не только в удобренную почву или парник, но и на обычную компостную кучу. В таких условиях растения чувствуют себя прекрасно.

Компостная яма обеспечивает кабачки всем необходимым благодаря высокому содержанию органики. Кроме того, почва в компостной куче не только рыхлая, но и плодородная.

Компостную кучу (или яму) можно рассматривать как теплую грядку — это лайфхак, который становится все более популярным в аграрных кругах.

Как высаживать кабачки

Подготовку следует начинать не позднее чем за неделю до посадки. Кучу нужно взрыхлить, удалить неперепревшие остатки растительности и извлечь из центра перепревший компост (глубиной около 40 см). Он пригодится позже.

Образовавшуюся лунку нужно устелить свежескошенной травой, затем присыпать перепревшим компостом, а сверху — огородным грунтом.

Эта технология позволяет траве гнить, выделяя тепло и согревая грунт. Благодаря этому кабачки будут расти быстро, остается только вовремя их поливать.

Высаживать можно как пророщенные семена кабачков, так и рассаду.