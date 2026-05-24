Если огурцы поражены одним из видов гнили, это может значительно снизить шансы на получение хорошего урожая.

Заболевание, как правило, возникает из-за сочетания неблагоприятных условий.

Соблюдение определенных правил поможет защитить растения от недуга.

Секреты, которые стоит знать

Важно обрабатывать посадочный материал, чтобы исключить риск заражения патогенной флорой. Обычно для этого используют марганцовку.

Также следует обратить внимание на почву и емкости для рассады, так как они могут стать источником инфекции.

Посадки

Грамотный севооборот является отличным средством профилактики. Если высаживать огурцы на одном и том же месте несколько лет подряд, это может привести к потере растений из-за различных болезней.

Не стоит располагать огурцы слишком близко друг к другу, так как это также может способствовать появлению гнили.

Температура воды

Опытные огородники знают, что холодную воду для полива использовать нельзя. Поэтому жидкость рекомендуется выставлять на солнце, чтобы она успела прогреться.

Если для полива используется холодная вода, не стоит удивляться появлению гнили.