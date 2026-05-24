Зола на участке: ошибка, которая может оставить вас без урожая!

Дата публикации: 24.05.2026
О пользе золы в садоводстве говорят многие, но иногда этот источник калия и фосфора может привести к нежелательным последствиям.

 

Ошибку чаще всего совершают начинающие огородники, но иногда ее допускают и опытные дачники.

Не всякая зола подходит

Не следует использовать золу, оставшуюся после сжигания забора или мусора. Зола из мангала также часто не подходит, так как для розжига могут использоваться специальные средства, которые негативно влияют на растения.

Подходит зола, полученная из печи или после сжигания веток и поленьев.

Догорающее пламя

Золу нельзя использовать везде. Иногда растения требуют кислую почву, а зола действует как раскислитель, что может привести к плохому росту сеянцев. Перед внесением золы рекомендуется проверить кислотность почвы с помощью воды и уксуса.

Дозировка

Не стоит сыпать золу в неограниченных количествах. Дозировка должна соблюдаться, иначе может произойти дисбаланс микроэлементов. Например, растения могут получить много фосфора и калия, а азота будет недостаточно, что негативно скажется на количестве и качестве урожая.

