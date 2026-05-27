Два растения, которые угнетают соседей.

Некоторые растения прекрасно смотрятся рядом и имеют схожие требования к условиям роста. Такие культуры могут сосуществовать без проблем и не будут мешать друг другу.

Однако есть растения, которые категорически не стоит сажать рядом, так как они плохо уживаются друг с другом.

Растения одинаковой высоты не будут «дружить» на одной грядке или клумбе. Также не стоит сажать рядом представителей одного семейства. Например, зонтичные растения быстро «поссорятся» между собой. Фенхель и полынь угнетают всех без исключения.

Пары растений, которые хорошо соседствуют друг с другом

1. Морковь и лук. Эти растения защищают друг друга от морковной и луковой мухи.

2. Капуста и сельдерей. Они надежно противостоят многим вредителям и болезням.

3. Огурцы и укроп. Эти растения прекрасно уживаются рядом.

4. Базилик и помидоры «позаботятся» друг о друге.

5. Кольраби и салат хорошо соседствуют в одном ряду.

6. Огурцы, которые плетутся по кукурузе, прекрасно себя чувствуют и плодоносят до холодов.

7. Фасоль хорошо «подружится» с огурцами и помидорами.

8. Редис следует сеять там, где позже будут кабачки и другие поздние овощи.