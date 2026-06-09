Регулярное внесение удобрений снижает риск заражения кустарников и способствует общему улучшению их здоровья.

Во второй половине июня и начале июля малина активно плодоносит. Однако не менее важный период наступает во второй части лета.

В это время происходит формирование завязи, которая будет активно развиваться следующей весной. Поэтому в летний период рекомендуется подкармливать растения как минимум дважды.

Первую подкормку проводят в конце июня или начале июля. Она важна, так как ягоды становятся более ароматными и сладкими.

Кустарники подкармливают коровяком, навозом или куриным пометом. Вторую подкормку вносят в августе, выкопав бороздки глубиной 20 см вдоль рядов малины и не ближе 30 см от кустов.

В бороздки добавляют калийную соль (40 г) и суперфосфат (60 г). Эта дозировка рассчитана на один куст малины.