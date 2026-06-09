Хотите, чтобы ваша стиральная машина служила долго и исправно, не ломалась и не требовала ремонта?

Да, при неправильной стирке могут возникнуть серьезные проблемы, которые могут привести к поломке устройства.

Чтобы избежать неприятностей, достаточно следовать трем простым рекомендациям.

Первое правило

Перед тем как загрузить одежду в барабан, убедитесь, что в карманах ничего нет, а молнии застегнуты.

Оставленные в карманах предметы могут вызвать закупорку сливной магистрали.

Кроме того, пуговицы, замки и декоративные элементы могут повредиться во время стирки.

Не забудьте расстегнуть пуговицы перед стиркой.

Второе правило

Не перегружайте барабан. Рекомендуется заполнять его вещами не более чем на две трети объема.

Изделия из хлопка можно загружать в объеме, указанном в инструкции к стиральной машине, для синтетики — две трети, а для шерсти — одну треть.

Распределяйте загруженные вещи равномерно по барабану.

Не стоит загружать слишком мало белья — минимум полтора килограмма.

Третье правило

Следите за тем, чтобы машина не начинала сильно вибрировать.

Если она начинает «плясать», попробуйте выставить ее по уровню. Обычно это помогает.

Если у вас нет строительного уровня, можно использовать поднос: налейте немного воды в него, поставьте на верхнюю крышку и посмотрите, равномерно ли она покрывает дно.