Смородина может давать хороший урожай несколько сезонов, но со временем плодородность может снизиться.

Многие дачники сталкиваются с проблемой снижения урожайности смородины и не знают, как исправить ситуацию. Важно выполнить комплекс мер и помнить о профилактике.

Неправильная обрезка

Если смородина растет на плодородной почве и регулярно поливается, она начинает активно разрастаться. У кустов появляются новые побеги, а старые продолжают расти.

Важно понимать, что активный рост побегов отнимает силы у смородины, что негативно сказывается на урожае.

Запущенные кусты плодоносят хуже, поэтому регулярная обрезка является необходимостью. У смородины следует удалять:

1) Старые побеги, возрастом более 5 лет.

2) Корневую поросль.

3) Побеги, растущие внутрь кроны, так как они отбирают энергию.

4) Ветви и "волчки", загущающие кусты.

Обрезку лучше выполнять осенью, также следует удалять слабые, поврежденные и сухие побеги.

Старение кустов

Смородина – многолетнее растение, но постоянный урожай не гарантирован. Красная и белая смородина дают хороший урожай на протяжении 15-18 лет, черная – 12-14 лет.

Если куст старый, его стоит обновить. Пытаясь восстановить плодоношение у старой смородины, дачник может потратить время впустую.

Старые кусты лучше заменять новыми саженцами. Альтернативный вариант – кардинальная обрезка, при которой оставляют только пенек и несколько почек. Этот способ может отложить необходимость раскорчевки, но кардинально ситуацию не изменит.

Поливы

Смородина может долго обходиться без влаги, но многие дачники игнорируют полив, считая его бесполезным. Однако для получения хорошего урожая и поддержания нормального роста полив важен.

Рекомендуется поливать кусты 3-4 ведрами воды каждые две недели. В засушливую погоду полив следует проводить каждую неделю. Вода должна быть теплой, так как смородина плохо переносит перепады температуры.

Когда вносить удобрения

Если смородина долго растет на одном месте, почва теряет полезные вещества. Молодые растения не нуждаются в подкормках, но профилактическое внесение полезно.

Основные подкормки:

1) Ранней весной, когда почва прогреется до +8 градусов.

2) Перед цветением.

3) Во время формирования цветков и завязей.

4) После плодоношения, так как смородина продолжает развиваться.

5) Перед зимовкой, чтобы растение успело окрепнуть.

Весной и в период плодоношения важно вносить азот. В последующих подкормках следует увеличивать количество фосфора и калия. После окончания плодоношения и перед зимовкой не рекомендуется применять азотные удобрения, так как активный рост побегов в этот период вреден.