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Как защитить дом от мошек и комаров: два действующих народных средства 0 25293

Дом и сад
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Комар выходит на охоту

Летом снова актуальны проверенные способы борьбы с насекомыми, иначе они не дадут расслабиться.

 

Не всегда есть возможность установить москитные сетки или приобрести специальные устройства для борьбы с мошками и комарами.

Кроме того, использование химикатов не всегда желательно.

Существует два простых и эффективных метода, которые могут помочь. В чем они заключаются?

Ароматерапия

Многие насекомые не переносят аромат эфирных масел, поэтому этот метод стоит попробовать. Можно сделать натуральный ароматический спрей, который станет вашим спасением.

Для этого в бутылку с распылителем нужно налить обычную воду и добавить равное количество масел герани и мяты.

Лучше всего использовать спрей для обработки окон.

Травы

Растения с сильным ароматом также могут прогнать комаров и мошек из дома. Для этого нужно сшить небольшие мешочки из натуральной ткани и наполнить их лавандой, лавровым листом или сухими апельсиновыми корками.

Затем мешочки следует разложить по квартире.

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