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Удобрение из золы: как правильно приготовить настой для подкормки и обработки растений 0 17

Дом и сад
Дата публикации: 20.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Удобрение из золы: как правильно приготовить настой для подкормки и обработки растений

Садоводы используют различные пищевые отходы для подкормки цветов, но зола остается одним из самых эффективных удобрений. Она подходит как для комнатных, так и для уличных растений.

 

Зола содержит полезные элементы, необходимые для роста и развития растений. К основным из них относятся:

1. Фосфор – способствует улучшению развития корневой системы.
2. Калий – микроэлемент, который повышает устойчивость растений к различным заболеваниям.
3. Магний – незаменимый микроэлемент, необходимый для фотосинтеза.
4. Кальций – снижает кислотность почвы и препятствует развитию болезней.

Садоводы отмечают, что зола может улучшить качество почвы на участке. Она также эффективно отпугивает тлю и других распространенных паразитов, которые могут появиться на растениях.

Популярные виды золы

Для получения удобрения необходимо сжечь солому, лиственные деревья, траву или ветки. После этого зола готова к использованию. Опытные садоводы не рекомендуют использовать золу желтого цвета, так как это может указывать на высокое содержание железа.

Наилучшей по химическому составу считается зола, полученная из различных источников. Сланцевая и торфяная зола имеют минимальное количество полезных веществ и не принесут должного эффекта.

Способы использования «сухой» золы

Специалисты утверждают, что для удобрения растений можно использовать как «сухую» золу, так и настои. Если вы планируете использовать золу в сухом виде, достаточно просто перемешать ее с почвой. Это удобрение подходит для многих растений в саду, но особенно хорошо оно работает для герани и фуксии. Для обработки участка площадью 10 квадратных метров потребуется около 4 килограммов золы.

Приготовление настоя и отвара из золы

Некоторые огородники предпочитают использовать настои из золы. Для его приготовления нужно взять 3 столовые ложки золы и добавить их в 1 литр воды, настоять в течение одной недели. Этот настой отлично подходит для удобрения комнатных растений. Если вы планируете удобрять садовые цветы, потребуется 400 мл настоя на 1 квадратный метр.

Рецепт отвара из золы немного отличается. Для его приготовления нужно залить 4 столовые ложки пепла двумя стаканами воды и прокипятить в течение 30 минут.

Готовый отвар рекомендуется использовать для опрыскивания или внекорневых подкормок. Наиболее эффективной такая подкормка будет весной, когда растения нуждаются в большом количестве полезных элементов.

Помогает ли зола от вредителей

Золу также можно использовать для отпугивания некоторых вредителей на участке. Это действительно эффективный метод борьбы с тлей и слизнями. Метод хорошо работает в закрытых садах, где ветер не сможет разнести золу. С помощью золы можно защитить комнатные растения от мелких блошек.

Для защиты необходимо обтереть листья зольно-мыльным отваром. Садоводы рекомендуют проводить обработку в прохладные дни. После этой процедуры не следует опрыскивать цветы водой.

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