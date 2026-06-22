Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Простой способ очистки микроволновки 0 21

Дом и сад
Дата публикации: 22.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Простой способ очистки микроволновки

Микроволновая печь — это удобное устройство для быстрого разогрева пищи. Однако в процессе использования на её стенках могут оставаться пятна и остатки еды.

 

Пятна и кусочки пищи быстро высыхают, что делает их удаление сложной задачей.

Использование губки и стандартных чистящих средств помогает лишь частично, а процесс уборки может быть долгим и утомительным.

Однако есть более простой способ, который поможет быстро вернуть чистоту вашей микроволновке.

Как это сделать

Сначала необходимо разогреть в микроволновке ёмкость с жидкой смесью.

Эта смесь должна состоять из 2 стаканов чистой воды и 1/2 стакана столового уксуса.

Поместите миску с этой смесью в микроволновую печь и разогревайте не более 3 минут.

После этого грязь на стенках устройства размягчится, и удалить пятна и остатки пищи станет гораздо проще — достаточно будет протереть поверхность тканью.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Муравьи на бутонах пионов: как защитить цветы
Изображение к статье: Как улучшить урожай смородины?
Изображение к статье: Пять красивых и неприхотливых растений для затененных участков дачи
Изображение к статье: Подкормка растений йодом: мифы и реальность

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Смуглокожие студенты в аудитории
Политика
Изображение к статье: Франция переживает одну из самых мощных волн жары последних лет.
В мире
Изображение к статье: В результате на Филиппинах нападения погибли три человека
ЧП и криминал
Изображение к статье: Почему кошки царапают мебель: мнение ученых
В мире животных
Изображение к статье: Род Стюарт
Lifenews
Изображение к статье: подросток ныряет вниз головой
Наша Латвия
Изображение к статье: Смуглокожие студенты в аудитории
Политика
Изображение к статье: Франция переживает одну из самых мощных волн жары последних лет.
В мире
Изображение к статье: В результате на Филиппинах нападения погибли три человека
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео