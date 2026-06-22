Микроволновая печь — это удобное устройство для быстрого разогрева пищи. Однако в процессе использования на её стенках могут оставаться пятна и остатки еды.

Пятна и кусочки пищи быстро высыхают, что делает их удаление сложной задачей.

Использование губки и стандартных чистящих средств помогает лишь частично, а процесс уборки может быть долгим и утомительным.

Однако есть более простой способ, который поможет быстро вернуть чистоту вашей микроволновке.

Как это сделать

Сначала необходимо разогреть в микроволновке ёмкость с жидкой смесью.

Эта смесь должна состоять из 2 стаканов чистой воды и 1/2 стакана столового уксуса.

Поместите миску с этой смесью в микроволновую печь и разогревайте не более 3 минут.

После этого грязь на стенках устройства размягчится, и удалить пятна и остатки пищи станет гораздо проще — достаточно будет протереть поверхность тканью.