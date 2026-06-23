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Чем удобрять грядки, чтобы не переплачивать: альтернативы навозу 0 61

Дом и сад
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чем удобрять грядки, чтобы не переплачивать: альтернативы навозу

Навоз традиционно используется как натуральное удобрение для огородных культур.

 

Полезные вещества, содержащиеся в навозе, способствуют хорошему развитию растений и увеличению их плодоношения.

Тем не менее, навоз может не только приносить пользу, но и вредить почве, вызывая эрозию и "сжигая" растения избыточным количеством азота.

Существует несколько альтернатив навозу, которые помогут сохранить здоровье растений и почвы.

Ил речной

Ил всегда считался одним из лучших удобрений для растений. Хотя он выглядит непривлекательно, представляя собой полужидкую и зернистую массу, он богат органическими веществами и минералами.

Удобрение на основе ила можно приобрести в магазинах, где оно предлагается в виде гранул или сыпучем виде.

Торф

Хотя торф не обладает таким богатым минеральным составом, как другие удобрения, он прекрасно выполняет роль улучшителя почвы.

Использование торфа значительно улучшает качество почвы.

Кора деревьев

Это бесплатное удобрение хорошо проводит влагу и воздух, улучшая структуру почвы и повышая её плодородие. Опилки можно смешивать с другими удобрениями для достижения лучших результатов.

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