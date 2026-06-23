Некоторые огородники начинают удалять определенные элементы вскоре после посадки, но это не рекомендуется.

На самом деле такие работы следует проводить, когда у растения формируется и укрупняется первая кисть. В этот же период помидоры начинают образовывать вторую, третью и четвертую кисти.

Необходимо удалять листья, которые вырастают на продолжении кисти помидоров. Это явление наблюдается довольно часто, и такие листья нужно удалять обязательно.

Секрет заключается в том, что эти листья распределяют питательные вещества таким образом, что они не задерживаются в кисти, и плоды недополучают важные микроэлементы.

Благодаря этому простому мероприятию огородники могут собирать отличный урожай помидоров до самой осени.