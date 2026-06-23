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Как добиться крупного урожая томатов, удалив одну деталь на стебле 0 34

Дом и сад
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как добиться крупного урожая томатов, удалив одну деталь на стебле

Опытные дачники делятся советом, какую часть куста томатов стоит удалить для получения более крупного урожая.

 

Некоторые огородники начинают удалять определенные элементы вскоре после посадки, но это не рекомендуется.

На самом деле такие работы следует проводить, когда у растения формируется и укрупняется первая кисть. В этот же период помидоры начинают образовывать вторую, третью и четвертую кисти.

Необходимо удалять листья, которые вырастают на продолжении кисти помидоров. Это явление наблюдается довольно часто, и такие листья нужно удалять обязательно.

Секрет заключается в том, что эти листья распределяют питательные вещества таким образом, что они не задерживаются в кисти, и плоды недополучают важные микроэлементы.

Благодаря этому простому мероприятию огородники могут собирать отличный урожай помидоров до самой осени.

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