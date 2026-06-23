Малина является одной из основных культур на дачах, ценимых за вкус и полезные свойства.

У садоводов всегда есть множество задач, направленных на повышение урожайности различных культур.

Чтобы собрать больше плодов малины, достаточно выполнить несколько простых агротехнических мероприятий.

Прореживание

На 1 кв. м малинника должно быть не более 15-20 кустов. Малина предпочитает солнечные места, поэтому слишком плотные посадки могут затенять растения, что негативно скажется на урожайности.

Полив

В жаркие и сухие дни малину поливают каждые 2-3 дня. Особенно важно уделять внимание поливу в июне и июле, когда ягоды начинают созревать.

Подкормка

В начале лета малине необходимо дополнительное питание, поэтому садоводы готовят специальные подкормки.

Например, малина хорошо реагирует на внесение суперфосфата. Для приготовления раствора на ведро воды добавляют 2 столовые ложки суперфосфата. Сначала его растворяют в небольшом количестве горячей воды, а затем добавляют в ведро с обычной водой. На каждый куст малины рекомендуется использовать по 5 литров готового раствора.