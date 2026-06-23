Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как увеличить урожай малины с помощью простых агротехнических мероприятий 0 61

Дом и сад
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как увеличить урожай малины с помощью простых агротехнических мероприятий

Малина является одной из основных культур на дачах, ценимых за вкус и полезные свойства.

 

У садоводов всегда есть множество задач, направленных на повышение урожайности различных культур.

Чтобы собрать больше плодов малины, достаточно выполнить несколько простых агротехнических мероприятий.

Прореживание

На 1 кв. м малинника должно быть не более 15-20 кустов. Малина предпочитает солнечные места, поэтому слишком плотные посадки могут затенять растения, что негативно скажется на урожайности.

Полив

В жаркие и сухие дни малину поливают каждые 2-3 дня. Особенно важно уделять внимание поливу в июне и июле, когда ягоды начинают созревать.

Подкормка

В начале лета малине необходимо дополнительное питание, поэтому садоводы готовят специальные подкормки.

Например, малина хорошо реагирует на внесение суперфосфата. Для приготовления раствора на ведро воды добавляют 2 столовые ложки суперфосфата. Сначала его растворяют в небольшом количестве горячей воды, а затем добавляют в ведро с обычной водой. На каждый куст малины рекомендуется использовать по 5 литров готового раствора.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как сделать полотенца мягкими и пушистыми после стирки
Изображение к статье: Простой способ очистки микроволновки
Изображение к статье: Три основных признака, что клубничные кусты нужно заменить
Изображение к статье: Сажайте их после огурцов: растения для идеального урожая

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ким нашла покой в личной жизни. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Девушка охлаждается в фонтане
В мире
Изображение к статье: Подписывают документ
Политика
Изображение к статье: ТЦ Акрополь
Наша Латвия
Изображение к статье: Археологи обнаружили необычную находку на севере Израиля
Культура &
Изображение к статье: Деньги в руке
Наша Латвия
Изображение к статье: Ким нашла покой в личной жизни. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Девушка охлаждается в фонтане
В мире
Изображение к статье: Подписывают документ
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео