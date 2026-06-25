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Как сделать ковры мягкими и ароматными: простой трюк 0 98

Дом и сад
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать ковры мягкими и ароматными: простой трюк

Ковры были популярны в каждом доме, но их уход может быть сложным. Узнайте, как легко вернуть им свежесть.

 

Ковры, если их не очищать регулярно, со временем забиваются пылью и песком, которые накапливаются между ворсинками. В результате пушистый материал теряет свой внешний вид и портит интерьер.

Тем не менее, опытные хозяйки знают, что вернуть изделию первоначальный вид можно довольно просто. Главное — знать несколько хитростей.

Для этого нужно подготовить лавровый лист, гвоздику и корицу.

На литр кипятка в кастрюлю следует положить 5 листочков лаврового листа. Жидкость должна покипеть около 15 минут. Гвоздика и корица добавляются для создания более интересного аромата, поэтому не стоит перебарщивать с этими компонентами — достаточно нескольких бутонов и щепотки.

Когда средство остынет, его следует распылить на ковер. Через 20 минут поверхность нужно просто пропылесосить.

В результате ковер станет снова мягким, будет пахнуть свежестью и украшать комнату.

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