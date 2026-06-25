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Растения, отпугивающие комаров на балконе и в саду: советы дачников 0 110

Дом и сад
Дата публикации: 25.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Растения, отпугивающие комаров на балконе и в саду: советы дачников

Летний вечер — отличное время для отдыха, но комары могут испортить удовольствие.

 

Разберемся, какие растения помогут отпугнуть комаров как в саду, так и на балконе.

Растения для балкона

Если комары мешают вам на балконе, стоит обратить внимание на растения, которые могут помочь в этой ситуации. Многие не подозревают, что некоторые из них способны отпугивать насекомых даже на ограниченном пространстве.

Герань

Герань — одно из самых популярных растений для балконов и подоконников. Ее запах эффективно отпугивает комаров. Однако важно помнить, что герань предпочитает полутень, и на солнце может погибнуть. Поэтому лучше всего размещать ее в местах с частичным затенением. Некоторые садоводы высаживают герань в балконные ящики, создавая уютную атмосферу.

Лантана Камара

Это ароматное растение, напоминающее цитрус, также эффективно отпугивает комаров и других насекомых. В холодном климате его обычно выращивают как однолетник, но при правильном уходе Лантану можно сохранять несколько лет.

Базилик

Базилик — универсальное растение, которое можно использовать как в декоративных, так и в практических целях. Его запах может иметь нотки цитруса, мяты, гвоздики или корицы.

Розмарин

Розмарин — пряное растение, которое не только отпугивает комаров, но и очищает воздух. Оно может стать отличной живой изгородью для защиты от насекомых, а также легко доступно для посадки.

Мята

Выращивание мяты на балконе может быть сложным, поэтому многие садоводы предпочитают пересаживать ее из дачного участка. Аромат мяты тонкий, но его эффективность против комаров заметна. Кроме того, мята положительно влияет на нервную систему и создает приятный аромат.

Эвкалипт

Эвкалипт — популярное дерево, которое хорошо отпугивает насекомых. Однако оно требует времени для роста и ухода, но станет отличным украшением для балкона.

Растения для сада

Лаванда

Лаванда — изысканное растение с сильным ароматом, которое не только отпугивает комаров, но и используется в косметике, парфюмерии и мыловарении. Лучше всего высаживать лаванду на солнечных участках.

Бархатцы

Это один из самых простых в уходе однолетних цветов с резким запахом, который отпугивает вредителей. Рекомендуется высаживать бархатцы в горшках и размещать их в местах, где нужно отпугнуть комаров.

Шалфей

Шалфей — долгоцветущее растение, подходящее для массовой посадки. В свежем виде его листья не отпугивают комаров, но при сжигании они выделяют аромат, который может отпугнуть насекомых.

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