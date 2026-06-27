Для корнеплодов важны макро- и микроэлементы, среди которых основными являются калий и фосфор. Для моркови также важен магний, в то время как избыток азота может привести к накоплению нитратов.

Причины мелкой моркови

Как и для большинства овощных культур, на первом этапе избыток азота, особенно в больших количествах, приводит к наращиванию зеленой массы. Это может вызвать рост мощной ботвы, в результате чего корнеплод накапливает нитраты и часто вырастает мелким и кривым.

Кроме того, морковь не следует подкармливать на этапе появления первых всходов. Лучше всего это делать, когда ботва достигнет нормального размера.

Приготовление удобрения

С момента, как стали известны полезные свойства древесной золы, это удобрение стало одним из самых простых и доступных. В ее составе содержатся все необходимые микроэлементы, благодаря которым корнеплод вырастает крупным, сладким и сочным.

Для приготовления удобрения нужно растворить 200 граммов золы в 10 литрах отстоявшейся воды. Настой следует оставить на 12 часов. Затем поливаем грядку сначала обычной водой, а затем вносим настой древесной золы под корень.