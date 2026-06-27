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Как правильно хранить подсолнечное масло 0 60

Дом и сад
Дата публикации: 27.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло – это популярный продукт, который часто используется для жарки. Однако важно знать, как правильно его хранить.

 

Чтобы продлить срок хранения подсолнечного масла и сохранить его вкусовые качества, рекомендуется держать вскрытую бутылку в холодильнике.

После открытия срок годности масла значительно сокращается, но его можно сохранить дольше, если хранить бутылку в холодильнике.

Не стоит оставлять масло рядом с плитой или в кухонном шкафу.

Это связано с тем, что высокие температуры могут ускорить процесс порчи масла, придавая ему неприятный привкус, что делает его непригодным для жарки.

Хозяйки советуют выполнить несколько простых действий, чтобы продлить срок хранения масла.

Например, сразу после вскрытия масло лучше перелить в стеклянную тару. Также можно добавить в емкость с подсолнечным маслом горох или фасоль, чтобы сохранить его свежесть на более длительный срок.

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